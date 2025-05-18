Düzce'de Galatasaray Şampiyonluğunu Fenerbahçe ve Beşiktaşlı Taraftarlarla Kutladı

Düzce'de Galatasaray Şampiyonluğunu Fenerbahçe ve Beşiktaşlı Taraftarlarla Kutladı
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında Düzce'de Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarların da yer alması dikkat çekti. Taraftarlar, birlikte şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Düzce'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarların da yer alması dikkat çekti.

Galatasaray bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Düzce'de binlerce taraftar sokaklara döküldü. Sarı kırmızı bayrak ve formaları ile Anıtpark meydanını dolduran taraftarlar tezahüratlar ve meşaleler ile şampiyonluğunu doyasıya kutladı. Düzce'de şampiyonluğu kutlayanlar arasında dikkat çeken iki taraftar da yer aldı. Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar omuzlara çıkartılarak, Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi ve şampiyonluğu beraber kutladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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