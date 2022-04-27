Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları sona erdi - Haberler

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Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları sona erdi

AA - Cem Ali Kuş - Spor
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Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları sona erdi

Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları tamamlandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı okul sporları yarışmaları kapsamında 18 Temmuz Stadı'nda yapılan müsabakalara, çok sayıda özel öğrenci katıldı.

Koşu, uzun atlama, gülle ve cirit atma kategorilerinde yarışan sporcular, birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Müsabakalarda dereceye girenlere madalya ve başarı belgesi verildi.

AA / Cem Ali Kuş - Spor

milli eğitim bakanlığı, Atletizm, gençlik, Düzce, Spor, Haberler

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