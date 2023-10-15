Düzce'de Cumhuriyetin 100. Yılında Atış Yarışması Düzenlendi
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılında 100. Yıl atış yarışması düzenlendi. Polisler atışlarda hedefi 12 vurdu.
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılında 100. Yıl atış yarışması düzenlendi. Polisler atışlarda hedefi 12 vurdu.
Cumhuriyetin 100. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü de polis arasında 100. Yıl Atış Yarışması düzenledi. Cumayeri ilçesindeki atış poligonunda ki etkinliğe Vali Selçuk Aslan, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'de katıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor