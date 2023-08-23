Düzce'de çekme belgeli ATV trafikten men edildi

Düzce'de trafik ekipleri yaptıkları uygulamada çekme belgeli trafiğe çıkan ATV diye nitelendirilen arazi motorunu trafikten men etti. Plakası ve ruhsatı olmayan aracın sürücüsüne 4 bin 64 TL ceza kesildi.

Düzce'de trafik ekipleri yaptıkları uygulamada çekme belgeli trafiğe çıkan ATV diye nitelendirilen arazi motorunu trafikten men etti.

İlde son dönemde yaşanan trafik kazalarına karışan ve trafiği tehlikeye düşürdüğü için sık sık şikayet konusu olan motosikletlere karşı Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim ve uygulamalarını artırdı. Bu çerçevede şehrin birçok noktasında uygulama yapan ekipler, çekme belgesi ile trafiğe çıkan ATV adı verilen arazi motorunu durdurdu. Plakası ve ruhsatı olmayan aracın sürücüsüne 4 bin 64 TL ceza kesilirken ekipler aracı trafikten men ederek Yediemin Otoparkı'na çekti. - DÜZCE