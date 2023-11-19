Düzce'de Bugün Oynanacak Amatör Maçlar Hava Şartları Nedeniyle Ertelendi

Düzce'de bugün oynanacak olan amatör maçlar kötü hava şartlarından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Düzce Başkanı Murat Postoğlu, maçların iptal edildiğini duyurdu. Postoğlu, 'Bugün oynanması gereken amatör liglerimizin müsabakaları hava şartlarından dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tüm camiamıza duyurulur' dedi.

Düzce'de bugün oynanacak olan amatör maçlar kötü hava şartlarından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Düzce Başkanı Murat Postoğlu, maçların iptal edildiğini duyurdu. Postoğlu, "Bugün oynanması gereken amatör liglerimizin müsabakaları hava şartlarından dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tüm camiamıza duyurulur" dedi. - DÜZCE