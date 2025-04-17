Düzce'de Bisiklet Yarışları Coşkusu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul spor yarışları çerçevesinde 135 bisikletli dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 eğitim öğretim yılı mahalli bisiklet müsabakaları yapıldı. Kuzey çevre yolunda yapılan yarışlarda 135 sporcu katılım sağladı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE