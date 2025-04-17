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Düzce'de Bisiklet Yarışları Coşkusu

Düzce'de Bisiklet Yarışları Coşkusu
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Düzce'de gerçekleştirilen okul spor yarışlarında 135 bisikletli kıyasıya mücadele etti. 2024-2025 eğitim öğretim yılı mahalli bisiklet müsabakaları Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın protokolü çerçevesinde düzenlendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul spor yarışları çerçevesinde 135 bisikletli dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 eğitim öğretim yılı mahalli bisiklet müsabakaları yapıldı. Kuzey çevre yolunda yapılan yarışlarda 135 sporcu katılım sağladı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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