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Düzce'de Bisiklet Baharı Festivali düzenlendi

Düzce'de Bisiklet Baharı Festivali düzenlendi

Spor Haberleri

Düzce Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bisiklet Baharı Festivali, yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amaçlandı.

Düzce Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Bisiklet Baharı Festivali, yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anıtpark Meydanı'nda, her yaş grubundan vatandaşın katıldığı festival öncesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce'nin bisiklet kullanmak için çok uygun bir kent olduğunu belirterek, "Son dönemde hava kirliliğinin arttığının farkındayız. Düzce'nin yerel kurumları hava kirliliğiyle mücadele ederken, biz de bisikletseverler olarak kulüplerimizin desteğiyle bu festivali düzenliyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, festivali gelecek yıllarda ulusal ve uluslararası seviyeye çıkarmayı planladıklarına değinerek, "Bu sayede Düzce'mizin tanıtımını yapacağımız gibi bisiklet kullanımını da teşvik etmeyi planlıyoruz." dedi.

Daha sonra Anıtpark'tan hareket eden bisikletliler, 20 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor

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