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Düzce'de Atletizm Müsabakaları Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Düzce'de Atletizm Müsabakaları Yoğun İlgiyle Gerçekleşti
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Düzce'de 8 okuldan 93 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen atletizm yıldızlar müsabakaları, büyük bir heyecanla yarışlara sahne oldu. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen atletizm müsabakalarına 8 okuldan 93 sporcu katıldı. Sporcular ipi göğüslemek için kıyasıya mücadele ettiler.

Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında atletizm yıldızlar müsabakaları yapıldı. Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde 3-5 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan yarışmalara 8 okuldan 93 sporcu katılım sağladı. Yarışlar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri yapılan tören ile verildi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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