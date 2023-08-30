Düzce'de artan motosiklet kazalarına cezai işlem

Düzce'de polis ekipleri yaz aylarında artan motosiklet kazalarının önüne geçmek için yaptığı uygulamada 80 araca 189 bin 826 lira cezai işlem uyguladı.

Düzce'de polis ekipleri yaz aylarında artan motosiklet kazalarının önüne geçmek için yaptığı uygulamada 80 araca 189 bin 826 lira cezai işlem uyguladı.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri artan motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için kent merkezinde farklı noktalarda motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 225 motosiklet kontrol edildi. Kask takmayan, plakasız gezen, trafik kurallarına uymadığı halde motoruna eklentilerde bulunan, taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu alan toplamda 80 araca 189 bin 826 lira para cezası kesildi.

Ekipler uygulamalarına devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE