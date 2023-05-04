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Düzce'de Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım

Düzce'de Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım

Spor Haberleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Düzce'de amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla 131 amatör spor kulübüne 2 milyon 625 bin TL nakdi yardım yaptı. Maddi yardımın yanı sıra; spor çantası, forma takımı, yağmurluk ve antrenman yeleğinden oluşan malzemeler verildi.

Tören, spor kulübü temsilcilerine takdim edilen temsili çek ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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