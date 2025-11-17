Düzce'de Amatör Spor Kulüplerine 1.1 Milyon TL Destek

Düzce'de amatör sporlarda faaliyet gösteren kulüplere, Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi'nce 1 milyon 100 bin liralık malzeme desteği yapıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Soğancı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen malzeme teslim törenine, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Milletvekilleri Ayşe Keşir, Ercan Öztürk, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, ASKF Başkanı Murat Postoğlu, TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, İGM Başkanı Fazlı Koç, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengöüloğlu, spor kulüplerinin yetkilileriyle sporcular katıldı. Programda 52 amatör futbol takımı için 643 bin lira değerinde futbol topu, antrenman hunisi, idman setleri ile antrenman yelekleri dağıtıldı. Kadın Basketbol A Takımı'na 300 bin, Amatör okçulara 62 bin, masa tenisçilerine 36 bin, amatör avcı ve atıcılara ise 61 bin liralık malzeme desteği yapıldı. Böylece amatör sporculara toplamda 1 milyon 100 bin liralık malzeme desteği sağlanmış oldu. - DÜZCE