Düzce Belediyesinden 1 milyon değerinde ayni yardım

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, spor yatırımlarının artırılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi konusunda önem taşıyan Amatör Spor Kulüpleri'ne destek programına katıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda konuşan Başkan Özlü: "İmkanlarımız dahilinde spor kulüplerimize yardım ediyoruz. Bugün 31 kulübümüze 1 Milyon TL değerinde ayni yardımda bulunuyoruz" dedi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, ilde faaliyetlerini sürdüren Amatör Spor Kulüpleri'ne destek olmak amacıyla önemli bir organizasyon düzenledi. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Özlü, Düzce'de yapılan spor yatırımlarından bahsederek ilin sporcu yetiştirmede örnek şehir olacağını belirtti.

Amatör spor kulüpleri için düzenlenen yardım organizasyonundan bahseden Faruk Özlü, belediye kanunlarının sporcuları destekleme konusunda ayni ve nakdi yardımlara izin verdiğini ifade ederek şunları söyledi: "Belediyelerin bir temel görevi de amatör spor kulüplerini desteklemektir. Kanunda bunun yeri var. Biz yıllık gelirimizin belli bir oranını amatör spor kulüplerini desteklemek için kullanabiliyoruz. Yasal olarak buna imkan var. Bundan 3 yıl önce Spor Akademisi yapılanmasına gitmiştik. Burada Gençlik Spor ve Milli Eğitim Müdürlüklerimizle bir protokol imzaladık. Biz Düzce Spor Akademisi bünyesinde amatör sporları desteklemek için faaliyetler sürdürüyoruz. Bunu bütçemiz kadar yapabiliyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya da gayretli ve istekliyiz."

"Şıralık spor kampüsü vatandaşlarımıza açık olacak"

Şehrin güneyinde inşası devam eden Güney Spor Kampüsü'nün donatılarından söz eden Başkan Özlü, spor tesislerinin vatandaşlara açık olacağını belirterek "Spor Şehri Düzce olma noktasında şehrin güneyi ve kuzeyi olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Güneyde Şıralık bölgesi yani burası yaklaşık 30 dönüm bir yer. Burası bir spor kampüsü olacak. Burada stadyum ve yine yanında Düzcespor'un konakladığı belediye tesisleri, hemen onun yanında Düzcespor'un antrenman sahası. Bu stat şehir stadı ve onun hemen güneyinde Nurettin Zafer stadı yerine yaptığımız yeni sahamız var. Bunlara ilaveten burada bir yüzme havuzu olacak, önümüzdeki yıllarda ve yine kapalı bir spor salonu olacak. Burada dinlenme tesisleri olacak. İnsanlar buraya geldikleri zaman çok rahat sporlarını yapacak. Dinlenme tesislerinde çay, kahve, ihtiyaçlarını karşılayacaklar" dedi.

"Kuzey spor kampüsü de yapılacak"

Kuzey Bağlantı Yolu üzerinde bulunan 210 dönümlük arazi üzerinde yapılması planlanan spor kampüsü hakkında da konuşan Başkan Özlü, mahkeme süreçlerinin tamamlandığını aktararak "Yine Düzce'nin kuzeyinde Bağlantı Yolu üzerinde bir yer var. Orası da 210 dönüm, orada da uzun süren mahkeme süreçleri vardı, hallettik. Orası da Düzce'nin kuzey spor kampüsü olacak. Arkadaşlar bu işler kolay olmuyor, zaman alıyor. Gerçekten yolunda ve işler hayırla ilerliyor. Ben hepinize teşekkür ediyorum, yöneticilere ve gençlere teşekkür ediyorum. Düzce'mize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Tören sonunda Başkan Özlü ve organizasyona katılanlar şehirde faaliyetlerini sürdüren 31 amatör spor kulübü için hazırlanan ayni yardım malzemelerini kulüp başkan, sporcuları ve antrenörlerine teslim etti. - DÜZCE