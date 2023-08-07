Düzce Belediyesi Spor Akademisi Kulübü Judo Takımı Karadeniz Judo Şampiyonasında Başarılı

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Kulübü judo takımı Sinop ilinde düzenlenen 19. Karadeniz Judo Şampiyonasında başarılı bir performans sergiledi. Erkeklerde takım halinde üçüncü, kadınlarda ise takım halinde ikinci olan takım, toplamda 9 sporcuyla kürsüye çıktı.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Kulübü judo takımı Sinop ilinde düzenlenen 19. Karadeniz Judo Şampiyonasında fırtına gibi esti. 9 sporcu kürsüye çıktığı şampiyonada erkeklerde takım halinde üçüncü kadınlarda ise takım halinde ikinci olma başarısını da gösterdi.

19. Karadeniz Judo Şampiyonası sona erdi. 16 ilden 650 sporcunun katılım sağladığı şampiyona da 42 kilogram da mücadele eden Rutkay Çil birinci olurken, 55 kilogramda Yiğit Halil Sezen üçüncü, 60 kilogramda Arda Işık ikinci, 65 kilogram da ise Abdülbaki Çam ikinci olarak kürsüye çıktı.

Kadınlarda ise 28 kilogramda Erva Eren birinci olurken, 36 kilogramda Nezihe Duru Kaya üçüncü, 40 kilogramda Livanur Turan üçüncü, 48 kilogramda Ayşe Naz Tosun ikinci, 57 kilogramda ise Cemrenur Aydoğdu birinci olarak kürsüdeki yerini aldı. - DÜZCE