Düzce Belediyesi Özel Çocuklarla Spor Projesi Başladı

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje, özel çocukların çalıştığı Kusursuz Kafede spor yaparak güne başlamalarını sağlıyor. Proje her cuma günü düzenlenecek.

Düzce(İHA) – Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri tarafından çalışanların güne sporla başlaması için hayata geçirilen proje, özel çocukların çalıştığı Kusursuz Kafede başladı. Özel çocuklar, sabah sporunun ardından iş başı yaptı.

Düzce'de Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nce güne sporla başla projesi hayata geçti. Projenin ilk gününde özel bireylerin çalıştığı Kusursuz Kafe personeline Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü antrenörlerince aerobik yaptırıldı. Spora katılan özel bireyler ise spor yaparken hem de eğlenceli vakit geçirdi. Düzce geneline yayılması planlanan proje her cuma günü sabah saat 10.00'da Kültür Mahallesi'nde bulunan Kusursuz kafede yapılacak.

Proje ile ilgili olarak bilgiler veren Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Antrenörü Nilüfer Güler, "Düzcelilerin daha çok sabah sporuna dahil olsunlar istiyoruz. Sporun Düzce'de revaçta olmadığını gördük. Herkesi spora davet etmek gayesiyle bir projedir. Kusursuz kafede ilk günümüz bugün. Bu projeye özel çocuklarımızla başladık. Sonrasında bütün çocuklarımızla birlikte yapmak istiyoruz. Bu projemiz bugün ilk defa kusursuz kafede başladı. Kusursuz kafede devamını da getireceğiz. Daha sonra da spor etkinliklerimiz yine olacak. Bu etkinliklerimize herkes katılabilecek. Her Cuma 10.30'da Kusursuz Kafede başlayacağız. Etkinliğime katılanlara ise aerobik ve step gibi daha çok müzikli olan sporları yaptıracağız. Yani bütün Düzceliler hiçbir sıkıntı yaşamadan gelebilirler" dedi.

"7'den 70'e bütün Düzce'yi davet ediyoruz"

Kusursuz Kafe Sorumlusu Şeyda Aydemir ise proje ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği yaparak her Cuma günü Kusursuz Kafe'de özel çocuklarımız ile birlikte güne enerjik başlıyoruz. Bütün halkımızı da bu güzel etkinliğe davet ediyoruz. 7'den 70'e bütün Düzce'yi buraya eğlenceli ve sağlıklı etkinliğe davet ediyoruz."

Özel çocuklar spor yaparken eğlendi

Kusursuz Kafe'de çalışan Sedat Çiçeki se "Ben güne spor yaparak başladım. Çokta eğlendim. Spor yapmak çok kolay. Hiç zorlanmadım" dedi.

Seda Aycil de "Spor yapmak hoşuma gitti. Sporu çok istiyordum. İlk defa spor yaptım. Çok eğlenceli" ifadelerini kullandı.

Proje, her cuma günü sabah saat 10.30'da Düzce Belediyesi Kusursuz Kafe bahçesinde yapılacak. - DÜZCE