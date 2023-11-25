Üye Girişi
Haberler

Düzce Belediyesi Öğretmenleri Bowling Turnuvası Düzenledi

Son Güncelleme:
Spor Haberleri
Abone Ol

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü öğretmenleri bowlingde bir araya getirdi. Öğretmenler labutları devirmek için yarıştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü öğretmenleri bowlingde bir araya getirdi. Öğretmenler labutları devirmek için yarıştı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla öğretmenler bowling turnuvasında bir araya geldi. Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen turnuvaya katılan Düzce Spor Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi öğretmenleri unutulmaz bir akşam geçirdi. Öğretmeler üçgen şeklinde dizilen lobutları 2 atışta devirmeye çalıştı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Düzce Belediyesi Gençlik Düzce Spor Etkinlik Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title