Düzce Belediyesi Öğretmenleri Bowling Turnuvası Düzenledi

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü öğretmenleri bowlingde bir araya getirdi. Öğretmenler labutları devirmek için yarıştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü öğretmenleri bowlingde bir araya getirdi. Öğretmenler labutları devirmek için yarıştı.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla öğretmenler bowling turnuvasında bir araya geldi. Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen turnuvaya katılan Düzce Spor Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi öğretmenleri unutulmaz bir akşam geçirdi. Öğretmeler üçgen şeklinde dizilen lobutları 2 atışta devirmeye çalıştı. - DÜZCE