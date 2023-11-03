Düzce Belediyesi Muzaffer Cicü Serbest Güreş Turnuvası

Düzce Belediyesi tarafından Muzaffer Cicü adına düzenlenen serbest güreş turnuvası 4 Kasım 2023 Cumartesi günü Özkan Olcay Spor Salonunda 250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Düzce Belediyesi, Muzaffer Cicü adına düzenlenecek olan Serbest Güreş Turnuvasıyla güreş severleri buluşturuyor. Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan takvim doğrultusunda ilk olarak 21 Ekim 2023 tarihinde yapılması planlanan ancak İsrail saldırıları neticesinde Filistin'de yaşanan insanlık dramından ötürü milli yas ilan edilmesiyle ertelenen turnuvanın hazırlıkları tamamlandı.

Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, Balıkesir, Adana, Antalya, Bolu, Edirne, Denizli, Kütahya ve Düzce illerinden 14 takım ve toplam 250 sporcunun minderde boy göstereceği turnuva 4 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 10.30 da Özkan Olcay Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Tartı saatinin 08.30 olarak planlandığı turnuva, güreş tutkunlarının Düzce'de buluşmasını sağlayacak. - DÜZCE