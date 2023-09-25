Düzce Belediyesi Gençlere Yönelik Etkinlikleri Tamamladı

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde 250 genç, trekingten raftinge, paintballdan çadır kampına kadar birçok eğlenceli etkinliğe katıldı. Gençler hem spor yapma imkanı buldu hem de sosyalleşti.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik düzenlenen etkinlikler tamamlandı. 3 gün boyunca trekingten raftinge, paintballdan çadır kampına birbirinden eğlenceli etkinliklere katılan 250 genç hem sporda birleşti hem de beraber sosyalleşti.

Düzce Belediyesi, hayata geçirdiği birbirinden eğlenceli sportif aktivitelerle gençleri buluşturmayı, sporla sosyalleşmelerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 3 günde 4 etkinlikle adrenalin dozu yüksek sportif faaliyetleri gençlerle buluşturdu.

Müdürlüğün ilk gün gerçekleştirdiği paintball etkinliğinde bir araya gelen 30 genç, kurdukları takımlarla mücadele dozu yüksek bir etkinliği keyifli şekilde tamamlarken, Cumayeri Dokuzdeğirmen bölgesinde gerçekleştirilen ve 45 gencin katıldığı rafting etkinliği ise Melen Çayında hem takımların birbirleriyle hem de azgın sularla nefes kesen mücadelesine sahne oldu.

Kent Ormanında gerçekleştirilen ikinci günde ise 150 genç sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek gerçekleştirdiği doğa yürüyüşünün ardından kahvaltı ile sona ererken, etkinliğin son gününde gençler Akçakoca'da yaza veda çadır kampında bir araya geldi. Güneşin ve denizin keyfini hep birlikte çıkartan gençler, kampta oluşturulan alanlarda çeşitli sportif aktivitelerle gönüllerince eğlendi. - DÜZCE