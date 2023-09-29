Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Düzcespor Tesislerini Ziyaret Etti

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri, Düzcespor tesislerini ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi. Öğrenciler, antrenmana katılarak keyifli dakikalar geçirdi ve takımın tarihi hakkında bilgilendirildi.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesinde eğitim gören minik öğrenciler, Düzcespor tesislerini ziyaret ederek, futbolcularla bir araya geldi.

Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü çatısı altında çocukların gelişimi noktasında önemli bir misyonu yerine getiren Çocuk Üniversitesi, atölye eğitimlerinin dışında sosyal farkındalık çalışmaları yönünde öğrencileri şehir ile bütünleştirici aktiviteler düzenliyor.

Son olarak Düzce Cam Düzcespor'un Şıralık'ta bulunan tesislerini ziyaret eden Çocuk Üniversitesi öğrencileri, antrenman yapan futbolculara moral ziyareti gerçekleştirdi. Sporcularla tanışan çocuklar, antrenmana katılarak keyifli dakikalar geçirirken, futbol topuyla olan hünerlerini de sergilemeyi ihmal etmedi.

Futbolculara ve teknik ekibe tatlı ikramında da bulunan öğrenciler, Düzcespor Müzesini de gezerek takımın tarihi hakkında bilgilendirildiler. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE