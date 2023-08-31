Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şehir Stadyumu'nda futbolcularla buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şehir Stadyumu'nda futbolcularla bir araya gelerek destek mesajı verdi. Yeni stadyumda yapılan incelemelerin ardından futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Özlü, maçlarda başarı ve performans beklediğini belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şıralık bölgesinde yapımı tamamlanan ve bu hafta sonu Düzce spor'un ilk maçına ev sahipliği yapacak olan Şehir Stadyumunda bir araya geldiği futbolculara destek mesajı verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce spor'un maçlarına ev sahipliği yapacak olan şehir stadyumunu ziyaret etti. Düzce spor'un yeni sezonda maçlarını oynayacağı yeni stadyumda incelemelerde bulunan Başkan Özlü, soyunma odalarından hakem odalarına, hizmet verecek büfe alanlarından tuvaletlere, tribünlerden yönetim odalarına kadar tüm alanları detaylı şekilde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

Ardından yeni stadyumda antrenman yapan futbolcularla bir araya gelen Başkan Faruk Özlü, içinde bulundukları güney spor kampusu başta olmak üzere içerisinde Düzcespor'un ana stadyumunun da bulunacağı şekilde ile kazandırılacak olan güney spor kampusu hakkında kısa bilgilendirme de bulundu.

"Ana stat yapılıncaya kadar maçlarımızı burada oynayacağız" diyerek futbolculara seslenen Faruk Özlü, "Bu stat TFF tarafından da onaylandı. 1.lig takımları da burada maç yapabilecek şekilde onaylandı. Düzce'mize hayırlı olsun. Sizlerden performans, başarı bekliyoruz. Görevde olduğum süre içerisinde hep arkanızda olacağım. Sizden bir tek ricam var yenilmeyin. Çünkü ben yenilmeyi hiç sevmem" şeklinde konuştu.

Başkan Özlü ve beraberindeki heyet daha sonra futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE