Düzce Basketbol Yerel Ligi Şampiyonu Belli Oldu
Düzce'de düzenlenen U-12 Erkekler Basketbol Yerel ligi müsabakalarında Düzce Basket Spor Kulübü şampiyon oldu. İkinci ve üçüncü sıraları ise Düzce Akademi Spor Kulübü ve Düzce Atletik Spor Kulübü aldı.
12 Erkekler Basketbol yerel ligi müsabakaları sona erdi. Şampiyon Düzce Basket Spor Kulübü oldu.
Düzce'de 11-13 Temmuz 2024 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan U-12 Erkekler Basketbol Yerel ligi müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda Düzce Basket Spor Kulübü birinci, Düzce Akademi Spor Kulübü ikinci, Düzce Atletik Spor Kulübü üçüncü oldu.
Dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi. - DÜZCE