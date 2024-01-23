Düzce Basket Gençlik ve Spor Kulübü U16 Erkekler Basketbol Yerel Ligi Şampiyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce U16 erkekler basketbol yerel ligi şampiyonu Düzce Basket Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Düzce'de 20-22 Ocak 2024 tarihleri arasında Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan U16 Erkekler Basketbol Yerel Ligi müsabakalarına 4 takım 50 sporcu katıldı.

U16 Erkekler Basketbol Yerel Ligi müsabakaları sonunda Düzce Basket Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Düzce Akademi Spor Kulübü A ikinci, 1907 Spor Kulübü üçüncü ve Düzce Akademi Spor Kulübü B takımı dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru verdi. - DÜZCE