Düzce Basket Gençlik Spor Kulübü U18 Basketbol Yerel Ligi Şampiyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce U18 Basketbol Yerel Ligi müsabakalarında şampiyon Düzce Basket Gençlik Spor Kulübü oldu.

Bahçeşehir Spor Salonunda 3-17 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan U18 Yerel Lig müsabakalarına 5 takım katıldı. Turnuva sonunda Düzce Basket Gençlik Spor Kulübü birinci, Düzce Akademi Spor Kulübü ikinci, 1907 Spor Kulübü üçüncü ve Düzce Atletik Spor Kulübü dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE