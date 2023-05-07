Düzce Atletik U18 Türkiye şampiyonasına galibiyetle başladı

DÜZCE(İHA) – Konya'da yapılan U18 Kadın Basketbol Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil eden Atletik Gençlik ve Spor Kulübü şampiyonaya galibiyetle başladı.

DÜZCE(İHA) – Konya'da yapılan U18 Kadın Basketbol Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil eden Atletik Gençlik ve Spor Kulübü şampiyonaya galibiyetle başladı.

U18 Kadın Basketbol Türkiye Şampiyonası Konya'da başladı. Şampiyonada Düzce'yi temsil eden Düzce Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu kızlar ilk çıktıkları maçta Bellona Kayseri ile karşı karşıya geldi. Hedefinde şampiyonluk olan Düzce Atletik sporcuları şampiyonaya galibiyetle başlayarak rakibini 80-67 gibi net bir skorla yendi.

Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu "Hedefimiz şampiyon olmak. Turnuvaya galibiyetle başlamamızda büyük bir moral oldu. Kızlarımıza sonuna kadar güveniyor ve inanıyoruz. Başaracaklarını biliyoruz" diye konuştu. - DÜZCE