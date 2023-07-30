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Düzce Artistik Cimnastik Takımı Yarı Finalde Üçüncü Oldu

Spor Haberleri

Samsun'da düzenlenen Artistik Cimnastik Analig yarı final müsabakalarında Düzce üçüncü olarak finallere kaldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Öznur Kıroğlu eşliğinde yarışan takım, Mersin'de düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Analig Finallerine katılma hakkı kazandı.

Samsun'da düzenlenen Artistik Cimnastik Analig yarı final müsabakalarında Düzce üçüncü olarak finallere kaldı.

28-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Artistik Cimnastik Analig Yarı Final Müsabakalarına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Öznur Kıroğlu eşliğinde katılan Düzce Artistik Cimnastik takımı üçüncü oldu.

10 ilin yarıştığı yarı final müsabakalarında Öykü Akyıldız, Firdevs Sönmez ve Ceylin Fatma Dağdelen'den oluşan Düzce Artistik Cimnastik takımı üçüncü olarak 08-10 Ağustos 2023 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Analig Finallerine katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Samsun Düzce Spor Haberler

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