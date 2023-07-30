Düzce Artistik Cimnastik Takımı Yarı Finalde Üçüncü Oldu

Samsun'da düzenlenen Artistik Cimnastik Analig yarı final müsabakalarında Düzce üçüncü olarak finallere kaldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Öznur Kıroğlu eşliğinde yarışan takım, Mersin'de düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Analig Finallerine katılma hakkı kazandı.