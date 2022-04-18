Düzce Anadolu, yıldızlarda yarı finalde
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Analig Tenis Müsabakaları sonunda Düzce kız ve erkek takımları yarı finallere yükseldi.
Analig Tenis Müsabakaları sonunda Düzce kız ve erkek takımları yarı finallere yükseldi.
2021/2022 sezonu programında yer alan ve Samsun Canik Tenis Kortlarında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup müsabakaları; Amasya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak illeri tenis takımlarının katılımıyla tamamlandı.
Tenis antrenörü Levent Hasdemir eşliğinde yarışan Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü kız ve erkek takımları gruplarından çıkarak yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE