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Düzce Anadolu, yıldızlarda yarı finalde

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Düzce Anadolu, yıldızlarda yarı finalde

Analig Tenis Müsabakaları sonunda Düzce kız ve erkek takımları yarı finallere yükseldi.

Analig Tenis Müsabakaları sonunda Düzce kız ve erkek takımları yarı finallere yükseldi.

2021/2022 sezonu programında yer alan ve Samsun Canik Tenis Kortlarında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup müsabakaları; Amasya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Zonguldak illeri tenis takımlarının katılımıyla tamamlandı.

Tenis antrenörü Levent Hasdemir eşliğinde yarışan Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü kız ve erkek takımları gruplarından çıkarak yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Düzce Anadolu, yıldızlarda yarı finalde

Düzce Anadolu, yıldızlarda yarı finalde

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amasya, Samsun, Tenis, Düzce, Spor, Haberler

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