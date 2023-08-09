Düzce Anadolu Yıldızlar Ligi Kort Tenisi Çeyrek Finalinde Birinci Oldu

Anadolu Yıldızlar Ligi Kort Tenisi çeyrek final müsabakaları sonunda Düzce tüm maçlarını kazanarak yarı finallere kaldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Antrenörleri Levent Hasdemir ve Ahmet Usluer eşliğinde müsabakalara katılan Düzce erkek tenis takımı birinci oldu ve Elazığ'da yapılacak olan yarı finallere katılmaya hak kazandı.