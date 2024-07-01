Düzce Akademi U10 Basketbol Yerel Ligi Şampiyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda yapılan U10 Basketbol Yerel Liginin şampiyonu Düzce Akademi oldu.

U10 basketbol yerel lig müsabakaları sona erdi. 11-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılan U10 Basketbol Yerel Ligi'ne 7 takım katıldı. Müsabakalar sonunda Düzce Akademi A birinci, Düzce Gelişim Spor Kulübü ikinci, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan verdi. - DÜZCE