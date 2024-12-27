Düzce 1907 Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonu Oldu
23 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen mahalli lig yıldız kızlar voleybol müsabakalarında Düzce 1907 Spor Kulübü birinci oldu. Müsabakalar Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı ve dereceye giren takımlara ödüller verildi.
23 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan mahalli lig yıldız kızlar voleybol müsabakalarında Düzce 1907 Spor Kulübü şampiyon oldu.
Düzce mahalli lig yıldız kızlar voleybol müsabakaları 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalar sonunda Düzce 1907 Spor Kulübü birinci, Düzce Voleybol A Spor Kulübü ikinci ve Düzce Voleybol B Spor Kulübü üçüncü oldu.
Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan takdim etti. - DÜZCE