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Düzce 1907 SK, Voleybol Mahalli Liginde Şampiyon Oldu

Düzce 1907 SK, Voleybol Mahalli Liginde Şampiyon Oldu
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Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleştirilen Voleybol Mahalli Liginde Düzce 1907 SK şampiyonluk elde etti. Müsabakalar sonunda Düzce Voleybol SK ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK üçüncü, Düzce Ay Spor Kulübü dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda yapılan Voleybol Mahalli Liginde şampiyon Düzce 1907 SK oldu.

Voleybol Mahalli Ligler Midi Kızlar müsabakaları tamamlandı. 18 Temmuz Spor Salon'unda yapılan Voleybol Mahalli Ligler Midi Kızlar müsabakalarına 10 takım katıldı. Müsabakalar sonunda Düzce 1907 SK birinci, Düzce Voleybol SK ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK üçüncü ve Düzce Ay Spor Kulübü dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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