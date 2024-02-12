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Duygu Alıcı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

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Milli halterci Duygu Alıcı, Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 78 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Silkme müsabakasında ise başarılı olamadı.

Milli halterci Duygu Alıcı, Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 78 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Duygu Alıcı, koparmada 78 kilo ile gümüş madalyanın sahibi olurken, silkme müsabakasında başarılı olamadı. Aynı kiloda Medine Bilicier koparmada 74 kiloluk kaldırışıyla 4. olurken silkmede üç hakkında da başarılı olamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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