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Düsseldorf, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'nın Düsseldorf şehri, fuarlarıyla dikkati çekiyor. Düsseldorf, Ren Nehri kıyısında yer alan ve 620 bin civarında nüfusu bulunan Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkentidir. Şehir, sanayi fuarları ve modaya yön veren merkezleriyle tanınırken, aynı zamanda tarihi ve kültürel gezilerin de yapılabileceği bir şehirdir. Spor alanında ise Fortuna Düsseldorf takımına ev sahipliği yapmaktadır.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'nın Düsseldorf şehri, fuarlarıyla dikkati çekiyor.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da gerçekleştirilecek. Ülkedeki 10 farklı şehirde yapılacak organizasyonda Düsseldorf şehri de yer alacak.

Ren Nehri kıyısında yer alan ve 620 bin civarında nüfusu bulunan Düsseldorf, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkentidir. Dünyaca ünlü sanayi fuarlarıyla ve modaya yön veren merkezleriyle bilinen şehir, adını Düssel deresinden aldı.

Ruhr Havzası'nın önde gelen endüstri, bilim ve kültür merkezlerinden olan Düsseldorf, bir kongre, fuar kenti olarak tanınır.

Büyük alışveriş merkezleriyle, ünlü caddeleriyle Almanya'nın Milano'su olarak tanınan Düsseldorf, çok sayıda park ve gezinti alanlarına da sahip.

Düsseldorf kent merkezinde yer alan meyhane ve birahaneleriyle ünlü Altstadt Semti, halk arasında dünyanın en uzun barı olarak anılmaktadır.

Karnavalları da meşhur

Düsseldorf, modası ve fuarları kadar festivalleriyle de ön plana çıkıyor.

2011 senesinde Eurovision Şarkı Yarışması'na da ev sahipliği yapan şehrin en ünlü eğlencesi ise karnavallarıdır.

Düsseldorf şehrinde, mayıs ayında Japon Günü ve Jazz Rally, haziranda Opera Days, ağustosta Brasilianische Nacht Latin Müzik ve Dans Festivali ile Düsseldorf Gurme Festivali, eylülde Groste Kirmes am Rhein (Rheinkirmes) ve kasımda da Düsseldorf Karnavalı, en bilinen etkinlikler arasında yer alıyor.

Tarihi ve kültürel geziler de mevcut

Düsseldorf, Ren Nehri, tarihi eserler ve alışveriş merkezleriyle ünlü caddelerine ek olarak tarihi ve kültürel gezilerin de yapılabileceği bir şehir.

Ren Nehri ve Heinrich-Heine-Allee arasında kalan Eski Şehir, Düsseldorf'un en iyi bilinen gezi noktasıdır.

Bölgede ulusal ve uluslararası restoranlar, popüler mekanlar ve alışveriş için birçok mağaza bulunur.

Lambertus Kilisesi, Kale Meydanı, NRW Sanat Müzesi gibi kültürel ve tarihi içerikli ziyaret edilebilecek yapılar da vardır.

Şehirde spor

Düsseldorf şehri, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) önemli ekiplerinden Fortuna Düsseldorf takımına ev sahipliği yapıyor.

Futbol branşı dışında buz hokeyi ve Amerikan futbolu da ilgilenilen diğer spor dalları olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Spor

Fortuna Düsseldorf Ren Nehri Almanya Futbol Spor Kültür Spor Güncel Haberler

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