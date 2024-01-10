Dusan Tadic yok! Fenerbahçe-Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Bülent Birincioğlu oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor.

18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.

CEZALILAR GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sarı kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mondihome Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın cezaları bitti. Bu üç futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda sahada olacak.

KANARYA'DA 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 oyuncu, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçmesine karşın bireysel çalışmalarını sürdüren Rodrigo Becao ve Miha Zajc, maç eksikleri sebebiyle görev alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gana Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Alexander Djiku ve Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Bright Osayi-Samuel de forma giyemeyecek diğer isimler.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Mert, Serdar, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, King, Dzeko.

Konyaspor; Deniz, Ahmet, Adil, Kahraman, Guilherme, Soner, Uğurcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Emrehan.