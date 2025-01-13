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Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye Konyaspor karşısında önemli katkı sağladı

Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye Konyaspor karşısında önemli katkı sağladı
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Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Konyaspor'a karşı 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunarak, bu sezonki toplam gol katkısını 15'e çıkardı.

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcu Dusan Tadic, bu sezon 4. kez bir maçta gol ve asist katkısı yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan Dusan Tadic, galibiyette önemli rol oynadı. Tadic, 14. dakikada Mert Müldür'ün golünde köşe vuruşunu kullanan isim olurken, 61. dakikada ise fileleri havalandırdı.

Bu sezon tüm maçlarda forma giyen ve bunların 16'sında 11'de başlayan Tadic, 8. kez gol sevinci yaşadı. Ligde 7. kez de arkadaşlarına gol pası veren 36 yaşındaki futbolcu, toplam 15. gol katkısını sağladı.

Tadic, 90. dakikada yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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