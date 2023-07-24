Dusan Tadic: Ancak birlik olursak şampiyon olabiliriz
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"Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu oldum""Çok fazla iyi oyuncu, bu kulübün tarihinde yer aldı""Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye liderlik yapmamız gerekiyor""Fenerbahçe gibi bir takımın 9 yıldır şampiyon olamaması, olmaması gereken bir durum"İSTANBUL,- Fenerbahçe'nin yeni...
"Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu oldum"
"Çok fazla iyi oyuncu, bu kulübün tarihinde yer aldı""Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye liderlik yapmamız gerekiyor""Fenerbahçe gibi bir takımın 9 yıldır şampiyon olamaması, olmaması gereken bir durum"
İSTANBUL,- Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, "Şampiyon olmak için en önemli şey birlikte olmak. İyi anlarda da kötü anlarda da birlik olmak gerekiyor. Ancak böyle şampiyonluk gelir. Ancak birlik olursak şampiyon olabiliriz" dedi.Fenerbahçe'nin Hollanda ekiplerinden Ajax'tan kadrosuna kattığı Dusan Tadic, sarı-lacivertli ekibin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sözlerine Türkçe 'Teşekkürler' diyerek başlayan yıldız oyuncu, "Çok güzel duygular hissediyordum. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu oldum. İmza atmadan önce de Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki'ye ve Sportif Direktörümüz Mario Branco'ya karşı çok iyi duygular hissetmiştim. Buraya geldikten sonra oyuncularla ve teknik heyetle tanıştım. Tesisleri gördüm. Daha da mutlu oldum. Taraftarlarımızın önüne çıkmak ve onlarla bir şeyler kazanabilmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu."ÇOK FAZLA İYİ OYUNCU, BU KULÜBÜN TARİHİNDE YER ALDI"Transfer olmadan önce sarı-lacivertli kulübü tanıdığını söyleyen Tadic, "Tabii ki gelmeden önce Fenerbahçe'yi tanıyordum. Geçmişte çok iyi oyuncuların burada oynadığını biliyorum. Alex, Roberto Carlos gibi birçok oyuncu sayabiliriz. Çok fazla iyi oyuncu bu kulübün tarihinde yer aldı" şeklinde konuştu."UMARIM BU SEZON EDIN DZEKO'YU GOL KRALI YAPABİLİRİM"Sezon sonunda Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko'yu gol kralı yapmak istediğini söyleyen Tadic, "Edin Dzeko'nun burada olması benim için bu yıl kulübün özel bir şeyler inşa etmesinin göstergesiydi. Zaten onu tanıyordum, sonrasında bana mesaj da attı. İyi bir insan ve harika bir oyuncu olduğunu biliyordum. Tanışınca da bizzat görme imkanınız oluyor. Onun bir arkadaşı ve aynı zamanda takım arkadaşım olduğum için çok mutluyum. Bizim için en önemli olan Fenerbahçe'yi başarılı yapabilmemiz, Fenerbahçe'de başarılı olabilmemiz. Umarım bu sezon onu da gol kralı yapabilirim" ifadelerini kullandı."ŞAMPİYONLUK YOLUNDA FENERBAHÇE'YE LİDERLİK YAPMAMIZ GEREKİYOR"Takımdaki tecrübeli oyuncular olarak şampiyonluk yolunda liderlik yapmaları gerektiğine dikkat çeken Sırp hücumcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaten buraya gelirken de Sayın Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco bana takım içerisinde daha fazla lider ve zor anlarda daha fazla sorumluluk alacak oyuncuya ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdi ki ben bunun en önemli şey olduğunu düşünüyorum. İyi gitmeyen zamanlarda, iyi olmayan anlarda birbirimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Zaman zaman güçlü ve sert, zaman zaman iyi olmamız gerekiyor. Hem teknik heyetimiz hem de takım içindeki tecrübeli oyuncular olarak, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye liderlik yapmamız gerekiyor.""İSMAİL KARTAL'I HERKES ÇOK SEVİYOR"Teknik direktör İsmail Kartal'ın herkes tarafından sevildiğini ifade eden Tadic, "Onu gerçekten çok seviyorum. Zaten yüz yüze tanıştığınız zaman onun ne kadar iyi bir insan olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda kendisi bir Fenerbahçe efsanesi. Burada herkes onu çok seviyor. O, kulübü çok iyi biliyor. Kulübün şampiyonluk için neye ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyor çünkü daha önce bunu tecrübe etmiş. Her zaman bizi daha iyiye, daha yukarıya çıkarmaya çalışıyor. Futbol için yaşıyor. Tecrübeli futbolcularla da devamlı diyalog içinde. Bizler de onun gibi futbol için deliriyoruz. Her detayı daha iyiye götürmek için çalışıyoruz. Bu da benim hoşuma gidiyor. Daha önce çalıştığım hocalarla da bu tarz bir ilişkiye sahiptim. Bunun böyle olmasını seviyorum. Umarım birlikte Fenerbahçe için en önemli olan şeyi, ligi kazanırız" dedi."ŞARKIDA BELİRTTİĞİ GİBİ DAHA DA, DAHA DA FAZLASINI İSTİYORUM"Fenerbahçe taraftarının harika olduğunu duyduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Tabii ki bu şarkıyı (Tadic On Fire) duymak isterim. Ajax'ta bu moda haline gelmişti, meşhur olmuştu. Hem maç öncesi çalıyordu hem de maçta taraftarlar söylüyorlardı. Fenerbahçe taraftarının da harika olduğunu duydum. Umarım bu şarkıyı stadyumda duyarım. Asist yapmayı, gol atmayı seviyorum. 21. yüzyılda en fazla asist yapan yedinci ya da sekizinci oyuncu olmam gerekiyor. Bu şekilde devam etmem gerekiyor. Her zaman daha fazlasını istememiz gerekiyor. Tabiri caizse aç olmamız gerekiyor. Şarkıda belirttiği gibi daha da daha da fazlasını istiyorum" diye konuştu."ŞAMPİYON OLMAK İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY BİRLİKTE OLMAK"Taraftarlarla birlik olmaları halinde şampiyon olabileceklerine değinen Tadic, "Duygu çok önemli. Özellikle taraftarlarla aramızda bağ kurmamız çok önemli. Bizim onlara, onların bize ihtiyacı var. Bu vesileyle taraftarlarımıza mesaj vermek istiyorum. Şampiyon olmak için en önemli şey birlikte olmak. İyi anlarda da kötü anlarda da birlik olmak gerekiyor. Ancak böyle şampiyonluk gelir. Ancak birlik olursak şampiyon olabiliriz" ifadelerini kullandı."KESİNLİKLE BASKETBOL MAÇLARINI İZLEYECEĞİM"Daha önce birçok Sırp basketbolcunun Fenerbahçe forması giydiğine dikkat çeken Dusan Tadic, "Tabii ki basketbol takımımızı izlemek isterim. Sırbistan bir basketbol ülkesi. Çok fazla iyi hatta en iyi oyuncuların ve hocaların çıktığı bir ülke. Obradovic bunlardan bir tanesi. Bogdan Bogdanovic. Onun dışında Sırbistan'dan Bjelica, Kalinic gibi Fenerbahçe'de oynamış çok fazla iyi isim var. Fenerbahçe'nin çok iyi basketbol takımı var. O yüzden hep en iyi oyuncuları alıyorlar. Ben de onların Fenerbahçe tarihinin bir parçası olmalarından dolayı mutluyum. Kesinlikle basketbol maçlarını izleyeceğim. Umarım onlar da futbol maçlarını izlemeye gelirler. Bizim için en iyi senaryo iki takımın da şampiyon olması olur. Muhakkak voleybolu da izleyeceğim" şeklinde konuştu."NOVAK DJOKOVIC EN İYİSİ"Sırbistan'daki herkesin Sırp tenisçi Novak Djokovic ile gurur duyduğunu belirten Tadic, "O gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu. Kazanmış olduğu başarılara ve rekorlara bakarak bunu görebiliyoruz. O her şeyi başardı. Nadal ve Federer de en iyiler arasında ama bana göre fark var. Djokovic'in kırmış olduğu rekorlarla bunu gösteriyor. O, en iyisi. Rakamlar bunu gösteriyor. Aynı zamanda çok iyi insan. Etrafındaki insanları mutlu etmek isteyen biri. Her zaman örnek olmaya çalışıyor. Sırbistan'daki herkes onunla gurur duyuyor" dedi."BALIK TUTMAYI SEVİYORUM"Balık tutmaktan hoşlandığını söyleyen Tadic, şöyle konuştu: "Balık tutmayı seviyorum. Oğlum zaten balık tutmaya bayılıyor. Beni rahatlatıyor. Bu konuyu hocamızla da konuştum. Kendisi de seviyormuş ve oğluyla balık tutmaya gidiyormuş. Bu da sevdiğim hobilerden biri.""FENERBAHÇE GİBİ BİR TAKIMIN 9 YILDIR ŞAMPİYON OLAMAMASI, OLMAMASI GEREKEN BİR DURUM"Tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefi koyduklarını dile getiren Dusan Tadic, şu ifadeleri kullandı: "Yarıştığımız tüm kulvarlarda şampiyon olmayı hedefliyoruz. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Bunu talep etmemiz gerekiyor. Bu bazen mümkün olur bazen olmaz ama bizim için en önemlisi Türkiye ligini kazanmak çünkü Fenerbahçe gibi bir takımın 9 yıldır şampiyon olamaması, olmaması gereken bir durum. Başkanımızın, yönetimimizin, taraftarlarımızın, kulübümüzün, herkesin buna ihtiyacı var hem de herkes bunu hak ediyor. Bizim bunu onlara vermemiz gerekiyor. Her gün çok çalışmalıyız, her şeyi yapmalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım sezon sonu geldiğinde bunu hem hak etmiş, hem de kazanmış oluruz.""UMARIM BİRLİKTE PEK ÇOK MUTLULUK YAŞAR VE KUPALAR KAZANIRIZ"Fenerbahçe tarafından destek isteyen Tadic, "Taraftarların mutlu olması ve keyif alması gerekiyor. Sevdikleri takımı desteklemeleri gerekiyor ki, ben bu sevgiyi görüyorum. Tutkularını görmek çok hoşuma gidiyor. Sezon boyunca birlik olmamız gerekiyor. Hem iyi maçlarda hem de zor anlarda bize destek olmaları gerekiyor. Günün sonunda bunun fark yarattığını düşünüyorum. Umarım birlikte pek çok mutluluk yaşar ve kupalar kazanırız" dedi.Sırpça ve Türkçe'de çok fazla ortak kelime olduğunu ifade eden Tadic, sözlerini şöyle noktaladı:
"Türkçe bazı kelimeler biliyorum. Zaten Sırpça'ya da baktığınız zaman çok fazla ortak kelime var. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hangi ülkede oynuyorsanız o ülkeye o saygıyı göstermeniz gerekiyor. Gerek kültürüne, gerek diline, oradaki hayata saygı göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı."
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023