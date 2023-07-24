Dusan Tadic: Ancak birlik olursak şampiyon olabiliriz

"Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu oldum""Çok fazla iyi oyuncu, bu kulübün tarihinde yer aldı""Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye liderlik yapmamız gerekiyor""Fenerbahçe gibi bir takımın 9 yıldır şampiyon olamaması, olmaması gereken bir durum"İSTANBUL,- Fenerbahçe'nin yeni...

"Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutlu oldum"

"Çok fazla iyi oyuncu, bu kulübün tarihinde yer aldı"

İSTANBUL,- Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, "Şampiyon olmak için en önemli şey birlikte olmak. İyi anlarda da kötü anlarda da birlik olmak gerekiyor. Ancak böyle şampiyonluk gelir. Ancak birlik olursak şampiyon olabiliriz" dedi.

"Türkçe bazı kelimeler biliyorum. Zaten Sırpça'ya da baktığınız zaman çok fazla ortak kelime var. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hangi ülkede oynuyorsanız o ülkeye o saygıyı göstermeniz gerekiyor. Gerek kültürüne, gerek diline, oradaki hayata saygı göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı."

Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi? — Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023