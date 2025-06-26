Dusan Alimpijevic: 'Güzel Bir Sezon Geçirdik, Şampiyonluğu Kaptırdık'

BEŞİKTAŞ Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "Bizim için güzel bir sezondu. Takımımla, bu kulüple gurur duyuyorum. Bu kulübün koçu olduğum için çok mutluyum. Öncelikle başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Tüm kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza, doktorlara, yardımcı koçlara… Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi Final serisi 5'inci maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'ya 84-68 mağlup oldu ve şampiyonluğu rakibine kaptırdı. Bu maçın ardından Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

Takımıyla gurur duyduğunu belirten Dusan Alimpijevic, "Bizim için güzel bir sezondu. Takımımla, bu kulüple gurur duyuyorum. Bu kulübün koçu olduğum için çok mutluyum. Öncelikle başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Tüm kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza, doktorlara, yardımcı koçlara… Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Birçok kez gururumuzun ve saygınlığımızın olduğunu kanıtladık. Kulübümüz için karakterli bir şekilde oynadık. 2 yıl içinde büyük ilerleme yaşadık. Bunun için kulüple gurur duyuyorum. Taraftarlarımıza söz veriyorum, seneye daha da iyi olacağız. Daha agresif ve tutkulu olmak istiyoruz. Taraftarlarımızın bu sene olduğu gibi bizi desteklemesini istiyorum. Hangi sahada oynarsak oynayalım biletler tükendi. Bundan dolayı çok mutluyum. Ayrıca Fenerbahçe'yi kutlamak istiyorum. Harika bir sezon geçirdiler. 3 kupa kazandılar. Jasikevicius oyuncularıyla çok güzel bir sezon geçirdi. Bunu hak ettiler" sözlerini kullandı.

Alimpijevic sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Taraftarlarla birbirimize karşılıklı sevgi besliyoruz. Beşiktaş'ın koçu olmaktan çok keyif alıyorum çünkü bana ve takımıma duydukları sevgiyi hissedebiliyorum. Bu yüzden taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."