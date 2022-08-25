Dursun Özbek: 'Trabzonspor maçına takımımız son derece motive'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu hafta deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile önemli bir maç oynayacağız. Takımımız bu manada son derece motive. Pazar günü maç güzel maç olacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu hafta deplasmanda oynayacakları Trabzon spor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Trabzon spor ile önemli bir maç oynayacağız. Takımımız bu manada son derece motive. Pazar günü maç güzel maç olacak. İki güzide takımın mücadelesi olacak. Neticesini de hep beraber göreceğiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda düzenlenen sponsorluk anlaşmasında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer dönemiyle ilgili konuşan Dursun Özbek, "Transfer sezonunda önümüzde daha 10 günden biraz daha fazla süre var. Transfer detaylarının çok açıkça basınla paylaşmak kulüplerine aleyhine oluyor. Çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Size bilgi akışı biraz yavaş am bu da kulüplerin lehine olan bir durum. Çalışmalarımızın durgunlaştığını söylemek mümkün değil" diye konuştu.

Bu hafta Spor Toto Süper Lig'de bu hafta deplasmanda oynayacakları Trabzon spor maçı için Başkan Özbek, "Trabzon spor ile önemli bir maç oynayacağız. Takımımız bu manada son derece motive. Pazar günü maç güzel maç olacak. İki güzide takımın mücadelesi olacak. Neticesini de hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

"PROJELERİ SIRASIYLA YAPIYORUZ"

Projeler hakkında bilgi veren Özbek, "Mecidiyeköy'deki projeyi yeniledik. Satış ofisi de kuruldu, rezidanslar yapmak üzere. Kulübe büyük finansal destek sağlayacak. Kemerburgaz'da proje çalışmalarımız bitti. Saha düzenlemesi çalışmalarına daha önce başladık. Metin Oktay Tesisleri'ni Florya'dan oraya taşımak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde temel atma olacak. Buna ihtiyacımız var. Flroya'daki antrenman tesisleri 40-45 yıl önce yapılmış tesisler. Bu tesisler Galatasaray'a dar geliyor. Tesislere yapanlara teşekkür etmek lazım. 40 sene Galatasaray orada çalıştı. Artık bu tesis Galatasaray için uygun tesis değil. Galatasaray'ın yeni ve kendisine yakışan tesislere kavuşmasının gereği var. Kemerburgaz tesislerinde 6 tane futbol sahası olacak. İnşaata çok kısa sürede başlıyoruz. Florya'daki arazinin gelişmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Bütün bu projelerde birinci amacımız özellikle Galatasaray camiasını rahatsız eden Bankalar Birliği Konsorsiyum ile yapılan yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyoruz. Elimizdeki gayrimenkulleri geliştirmek suretiyle, ortaya çıkacak fon büyük bir fon olacak. Öncellikle bu geliştirmeyi yapıp, bu fonla Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istiyoruz. Günde 1.2 milyon TL faiz ödüyoruz. Yıllık yaklaşık 400 milyon TL. Salon projesi ilgili olarak, yaklaşık 6 sene evvel projesini yaptık. İnşaat ruhsatını da aldık. Amacımız Galatasaray kendi evinde oynasın diye. O inşaat ile beraber Ali Sami Yen Spor Kompleksi yaşayan bir yer olmasını ve her gün taraftarlarımızı görmek peşindeyiz. Maalesef 5-6 sene geçti. Ruhsatın yenilenmesi gerekiyor. Onun çalışmalarını da yapıyoruz. Bahsettiğim projeleri sırasıyla yapıyoruz. Salon projesi Aslantepe'ye büyük bir katkı verecek. Bu amacı gerçekleştirmek için elimden geleni yapacağım. Finansal yapısı en iyi olan kulüp Galatasaray. Bizim spor dışındaki kaynakları harekete geçirme zorunluluğumuz var. Bütün kulüplerle bu tür faaliyetleri yapmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek ayrıca stat isim sponsorluğuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu anki sponsorumuz Nef. Erden Timur'a teşekkür ediyorum. Çalışmalarını her yönde devam ediyor Galatasaray'ın başarısı için. Geçen sezon basketboldaki başarısını izledik. Gayrimenkullerin geliştirilmesinde destek veriyor. Stat isim sponsorluğu şu anda onun üzerinde. Daha iyi sponsor bulunduğu takdirde rahatlıkla isim sponsorluğundan vazgeçebileceğini daha önce söylemişti. Galatasaray için daha iyisini daha fazla gelir getirecek sponsorluk peşinde de çalışıyoruz. Onun için şu an fazla detay vermenin gerekli olmadığını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)