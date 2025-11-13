Haberler

Dursun Özbek'ten Türk Sporunda Temizlik Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk sporunun arınması gerektiğini ve disiplin yönetmeliklerine uyulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Galatasaray'ın yeni sponsorluk anlaşmasını duyurdu ve yapılacak spor salonu projesi hakkında bilgiler verdi.

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği. Burada hiç kimse farklı bir görüş içinde olduğumuzu düşünmemesi lazım. Şuna da dikkat etmek lazım, bu fiili işleyen kişilerin ceza alması şart ama cezanın niteliğini düşünürken biraz dikkatli olmak lazım" dedi.

Galatasaray, fotovoltaik hücre ve panel üretimi firması CW Enerji ile futbol a takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsor firmanın yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan ile yönetim kurulu başkan yardımcısı ve CEO'su Volkan Yılmaz katıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün a takım forma sırt sponsorluğu anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı Süper Kupa takvimi hakkında düşüncelerini paylaşan Dursun Özbek, "Bende Olimpiyat Stadı'nda organize edilecek diye bir bilgi yok şu anda, bana gelmedi. Olimpiyat Stadı bunun için en uygun bir yer midir? O konuda benim şüphem var. Urfa'da yarım kalmış bir final var. O dönemde Urfa'daki taraftarlarımız bizi izlemek üzere maça çok ilgi göstermişti. Maç bitmedi. Orada eksik kalan bir hikayeyi bu sene yazılabiliriz. Böyle bir teklif federasyondan gelirse sıcak bakabiliriz. Orada yarım kalan bir hikaye var. Değerli Urfalı sporseverleri de bu şekilde memnun etmiş oluruz. Bunun toplumların birbirine kaynaşması açından da çok önemli özellik olduğunu düşünüyorum. Karar verecek olan federasyon, onun kararına da saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

Stadyumun yanında yapılacak salon projesinin inşaat ruhsatı için başvuru yaptıkların dile getiren Özbek, "Stadın yanındaki 62 dönüm araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan uzun süreli kullanmak için sözleşme yaptık. Bu sözleşme kapsamında Galatasaray'ın salon sporlarına hizmet edecek tesisleri yapmak üzere bir sözleşme. Bu sözleşmenin sonuna geldi. İnşaat ruhsatı için başvuruyu yaptık. Ruhsatı alacağız yakın zamanda. Ruhsatı alır almaz inşaata başlayacağız. Bunu yapmak durumdayız. Geciktirmeden bunu hayata geçirmek lazım" diye konuştu.

'TÜRK SPORUNUN TEMİZLENMESİ, ARINMASI HEPİMİZİN DİLEĞİ'

Spor gündeminin en önemli konularından birinin başlatılan bahis soruşturması olduğuna dikkat çeken Başkan Özbek, "Federasyonların disiplin yönetmeliği çok net. Aktif sporcular, yöneticiler, antrenörler, menajerler bahis oynayamaz gibi madde var. Buna bağlı olarak federasyonlar da bahis oynayan sporların sayısını yayınlandı. Bu konuda disiplin yönetmeliği çerçevesinde de harekete geçti. Galatasaray bu faaliyete her zaman destek vereceğini açıkladı, destek vermeye de devam ediyor. Burada hiçbir tereddüt yok. Bir konuyu vurgulamak istiyorum. Kurunun yanında yaş da yanmasın. Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği. Burada hiç kimse farklı bir görüş içinde olduğumuzu düşünmemesi lazım. Şuna da dikkat etmek lazım, bu fiili işleyen kişilerin ceza alması şart ama cezanın niteliğini düşünürken biraz dikkatli olmak lazım. Eren kardeşimiz yaklaşık 5 sene önce oynamış, 4 sene 10 ay. 2 ay önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden sonra faaliyeti yok. Bu fiillerin bir değerlendirmesi olması lazım. Disiplin kurulunun, intikal ederse savcılığın bu şekilde değerlendirmesi lazım. Fiilin etkisi her seviyede aynı değil. Onun için federasyonun da bu konuda hassas olacağını düşünüyorum. Yaptıkları bir hata yüzünden gereken cezayı alması lazım ama bu cezanın da tespitini de fiilin şekline göre düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Kriz beklentilerini boşa düşüren ziyaret! Resmi törenle karşılandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik

İspanya'da Rojin Kabaiş teması: Telefonun çözülmesi kritik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.