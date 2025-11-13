Dursun Özbek'ten Türk Sporunda Temizlik Vurgusu

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği. Burada hiç kimse farklı bir görüş içinde olduğumuzu düşünmemesi lazım. Şuna da dikkat etmek lazım, bu fiili işleyen kişilerin ceza alması şart ama cezanın niteliğini düşünürken biraz dikkatli olmak lazım" dedi.

Galatasaray, fotovoltaik hücre ve panel üretimi firması CW Enerji ile futbol a takımı forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza törenine; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsor firmanın yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan ile yönetim kurulu başkan yardımcısı ve CEO'su Volkan Yılmaz katıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün a takım forma sırt sponsorluğu anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı Süper Kupa takvimi hakkında düşüncelerini paylaşan Dursun Özbek, "Bende Olimpiyat Stadı'nda organize edilecek diye bir bilgi yok şu anda, bana gelmedi. Olimpiyat Stadı bunun için en uygun bir yer midir? O konuda benim şüphem var. Urfa'da yarım kalmış bir final var. O dönemde Urfa'daki taraftarlarımız bizi izlemek üzere maça çok ilgi göstermişti. Maç bitmedi. Orada eksik kalan bir hikayeyi bu sene yazılabiliriz. Böyle bir teklif federasyondan gelirse sıcak bakabiliriz. Orada yarım kalan bir hikaye var. Değerli Urfalı sporseverleri de bu şekilde memnun etmiş oluruz. Bunun toplumların birbirine kaynaşması açından da çok önemli özellik olduğunu düşünüyorum. Karar verecek olan federasyon, onun kararına da saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

Stadyumun yanında yapılacak salon projesinin inşaat ruhsatı için başvuru yaptıkların dile getiren Özbek, "Stadın yanındaki 62 dönüm araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan uzun süreli kullanmak için sözleşme yaptık. Bu sözleşme kapsamında Galatasaray'ın salon sporlarına hizmet edecek tesisleri yapmak üzere bir sözleşme. Bu sözleşmenin sonuna geldi. İnşaat ruhsatı için başvuruyu yaptık. Ruhsatı alacağız yakın zamanda. Ruhsatı alır almaz inşaata başlayacağız. Bunu yapmak durumdayız. Geciktirmeden bunu hayata geçirmek lazım" diye konuştu.

Spor gündeminin en önemli konularından birinin başlatılan bahis soruşturması olduğuna dikkat çeken Başkan Özbek, "Federasyonların disiplin yönetmeliği çok net. Aktif sporcular, yöneticiler, antrenörler, menajerler bahis oynayamaz gibi madde var. Buna bağlı olarak federasyonlar da bahis oynayan sporların sayısını yayınlandı. Bu konuda disiplin yönetmeliği çerçevesinde de harekete geçti. Galatasaray bu faaliyete her zaman destek vereceğini açıkladı, destek vermeye de devam ediyor. Burada hiçbir tereddüt yok. Bir konuyu vurgulamak istiyorum. Kurunun yanında yaş da yanmasın. Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği. Burada hiç kimse farklı bir görüş içinde olduğumuzu düşünmemesi lazım. Şuna da dikkat etmek lazım, bu fiili işleyen kişilerin ceza alması şart ama cezanın niteliğini düşünürken biraz dikkatli olmak lazım. Eren kardeşimiz yaklaşık 5 sene önce oynamış, 4 sene 10 ay. 2 ay önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden sonra faaliyeti yok. Bu fiillerin bir değerlendirmesi olması lazım. Disiplin kurulunun, intikal ederse savcılığın bu şekilde değerlendirmesi lazım. Fiilin etkisi her seviyede aynı değil. Onun için federasyonun da bu konuda hassas olacağını düşünüyorum. Yaptıkları bir hata yüzünden gereken cezayı alması lazım ama bu cezanın da tespitini de fiilin şekline göre düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.