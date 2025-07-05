Dursun Özbek'ten teşekkür mesajı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçirdiği operasyonun ardından bir teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçirdiği operasyonun ardından bir teşekkür mesajı yayımladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde laparoskopik bir operasyon geçirmişti. Dün taburcu olan Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Geçirdiğim operasyon süresince göstermiş oldukları ilgi, destek ve iyi dileklerle yanımda olan tüm dostlarıma, Galatasaray camiasına ve kıymetli vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten, telefonla arayan, mesaj gönderen ve ziyaretime gelerek moral veren herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Gösterilen bu samimi ilgi, hem şahsım hem de ailem adına büyük bir moral kaynağı olmuştur. Hastanede bulunduğum sırada nazik teşrifleriyle beni onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, operasyon sürecimi büyük bir özen, titizlik ve içtenlikle takip eden Acıbadem Maslak Hastanesi'nin değerli hekimlerine, hemşirelerine ve tüm personeline yürekten teşekkür ederim. Göstermiş oldukları özveri ve profesyonellik sayesinde kısa sürede sağlığıma kavuştum ve 4 Temmuz Cuma günü taburcu oldum. Şimdi, Galatasarayımız için yaptığımız çalışmalara kaldığımız yerden devam etmenin zamanı. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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