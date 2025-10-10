Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu Sözleşmesi ve Türk Futboluna Dair Açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu arasında yapılan sözleşmeyle alakalı, "TFF Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu, tek tip sözleşmeyle ilgili ne kadar hassas olduğunu, konunun kendisi için önemli olduğunu defalarca söyledi. Bu tip uygulamaların FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. Konuyu Türk futbolunun sorunu olarak değerlendirmek lazım" dedi.

Galatasaray ile Çağdaş Faktoring arasında yapılan sarı-kırmızılıların kadın basketbol takımı isim ve göğüs sponsorluğunun imza töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve sponsor firma yönetim kurulu başkanı Melissa Gülmezgil Bağ ile basketbolculardan Ayşen Cora Yamaner ve Gökşen Fitik katıldı.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin sözleşmeleriyle ilgili sorulan soruya, "Barışa Alper'in sözleşmesini yeni yeniledik. Şu anda bizim çok önemli bir oyuncu, çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam edecek. Icardi'nin bu sene bizde son senesi. Bize çok değerler katmış bir oyuncu. Icardi bizim için çok önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu, bu sezon da aynı vereceğine son derece eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değildir. Sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır" diye cevap verdi.

"FIBA'nın, Avrupa'da yeni bir oluşum var, davet aldık"

Geçtiğimiz ay FIBA'nın daveti üzerine Cenevre'ye görüşmeye gittiklerini hatırlatan Özbek, "Erkek basketbolla ilgili yönetim kurulu arkadaşım Can Natan ile birlikte gittik. FIBA'nın Avrupa'da yeni bir oluşum var, planlama aşamasında. NBA Europe organizasyonuna öncülük etmek istiyorlar. Bu konuda Galatasaray'ın da bu uygulamanın içinde olmasını arzu ettiklerini söylediler. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Böyle bir organizasyona davet aldık. Gelişmelere bağlı olarak sizlere aktaracağız" şeklinde konuştu.

"Bu tip uygulamaların FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor

Fenerbahçe ile milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu arasında yapılan sözleşmeye dair gelen bir soruyu da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şöyle cevaplandırdı:

"Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama, aslında olayın fazla tartışılmasına gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Bizzat kendi ağzından yapılan işi, ne yaptıklarını, nasıl bir sözleşme yapıldığını, ödemelerin nasıl yapılacağını kendileri açıkladılar. TFF Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu, tek tip sözleşmeyle ilgili ne kadar hassas olduğunu, konunun kendisi için önemli olduğunu defalarca söyledi. Takipçisi olduğunu defalarca söyledi. Geçen çıktığı televizyon konuşmasında da bu benzer açıklamalarda bulundu. Konu da sadece Türkiye sınırları içinde tartışılan bir konu değil. Bu tip uygulamaların FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. Canlı örnekleri var; UEFA'nın geçtiğimiz yıllarda İngiltere ve Fransa'daki kulüplere karşı uyguladığı müeyyideleri gözünüzün önüne getirirsek, hep benzer olaylardan kaynaklanıyor. Onun için değerli federasyon başkanımızın yaptığı açıklamaları dikkate alırsak konunun üzerine ciddiyetle eğileceğini düşünüyorum. Konuyla ilgili zaten çalışma başlattıklarını söyledi. Bundan sonrası izleyeceğiz. Konu sadece A takımı, B takımı, C takımının işi değildir. Konunun Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendirdiğini düşünüyorum. Bütün kulüpler çetin bir rekabet içindeyiz. Şampiyonluk yarışı, kümede kalma yarışı, harcama limitleri bütün bunlara etki eden faktörler. Federasyonumuzun konuyla ilgileneceğini düşünüyorum. Konunun bir veya iki kulübe indirgenmesine karşıyım. Konuyu Türk futbolunun sorunu olarak değerlendirmek lazım." - İSTANBUL