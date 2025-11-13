Dursun Özbek'ten Bahis Soruşturmasına Dikkatli Yaklaşım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturmasında dikkatli olmak gerektiğini belirterek, "Bir konuyu vurgulamak istiyorum. Kurunun yanında yaş da yanmasın. Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği. Şuna da dikkat etmek lazım, bu fiili işleyen kişilerin ceza alması şart ama cezanın niteliğini düşünürken biraz dikkatli olmak lazım" dedi.

Galatasaray'ın yeni futbol A takımı forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsor firmanın yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan ile yönetim kurulu başkan yardımcısı ve CEO'su Volkan Yılmaz katıldı.

Törende gündemle ilgili açıklamalar yapan Başkan Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihleri ve yerlerine ilişkin, "Bende Olimpiyat Stadı'nda organize edilecek diye bir bilgi yok şu anda, bana gelmedi. Olimpiyat Stadı bunun için en uygun bir yer midir? O konuda benim şüphem var. Urfa'da yarım kalmış bir final var. O dönemde Urfa'daki taraftarlarımız bizi izlemek üzere maça çok ilgi göstermişti. Maç bitmedi. Orada eksik kalan bir hikayeyi bu sene yazılabiliriz. Böyle bir teklif federasyondan gelirse sıcak bakabiliriz. Orada yarım kalan bir hikaye var. Değerli Urfalı sporseverleri de bu şekilde memnun etmiş oluruz. Bunun toplumların birbirine kaynaşması açından da çok önemli özellik olduğunu düşünüyorum. Karar verecek olan federasyon, onun kararına da saygı duyacağız" diye konuştu.

Stadyumun yanında yapılacak salon projesiyle alakalı da bilgi veren Özbek, "Stadın yanındaki 62 dönüm araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan uzun süreli kullanmak için sözleşme yaptık. Bu sözleşme kapsamında Galatasaray'ın salon sporlarına hizmet edecek tesisleri yapmak üzere bir sözleşme. Bu sözleşmenin sonuna geldi. İnşaat ruhsatı için başvuruyu yaptık. Ruhsatı alacağız yakın zamanda. Ruhsatı alır almaz inşaata başlayacağız. Bunu yapmak durumdayız. Geciktirmeden bunu hayata geçirmek lazım" şeklinde konuştu.

"Kurunun yanında yaş da yanmasın"

Şu an spor gündeminin en önemli konuların birinin bahis mevzusu olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların başkanı, "Federasyonların disiplin yönetmeliği çok net. Aktif sporcular, yöneticiler, antrenörler, menajerler bahis oynayamaz gibi madde var. Buna bağlı olarak federasyonlar da bahis oynayan sporların sayısını yayınlandı. Bu konuda disiplin yönetmeliği çerçevesinde de harekete geçti. Galatasaray bu faaliyete her zaman destek vereceğini açıkladı, destek vermeye de devam ediyor. Burada hiçbir tereddüt yok. Bir konuyu vurgulamak istiyorum. Kurunun yanında yaş da yanmasın. Türk sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği. Burada hiç kimse farklı bir görüş içinde olduğumuzu düşünmemesi lazım. Şuna da dikkat etmek lazım, bu fiili işleyen kişilerin ceza alması şart ama cezanın niteliğini düşünürken biraz dikkatli olmak lazım. Eren kardeşimiz yaklaşık 5 sene önce oynamış, 4 sene 10 ay. 2 ay önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden sonra faaliyeti yok. Bu fiillerin bir değerlendirmesi olması lazım. Disiplin kurulunun, intikal ederse savcılığın bu şekilde değerlendirmesi lazım. Fiilin etkisi her seviyede aynı değil. Onun için federasyonun da bu konuda hassas olacağını düşünüyorum. Yaptıkları bir hata yüzünden gereken cezayı alması lazım ama bu cezanın da tespitini de fiilin şekline göre düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Kavukcu: "Bize gelmek isteyen, haber yollayan futbolcular var"

Transferlerle ilgili sorulan soruya cevap veren Abdullah Kavukcu da, "Transferleri sadece ocak ayında yapmıyoruz. İlk gün söyledik, sene başında da söyledik. Galatasaray'a herkes gelmek istiyor. Dünyada bir hedef koyduk. 5 yıl içinde mutlaka buraya Avrupa'dan bir kupa getirme hedefi koyduk. Eksik olan bölgelerimize transfer yaptık. Sadece transferlerimiz konuşuldu. Satılanları, gidenler maaşlarıyla birlikte 50 milyon Euro'ya ulaştı. Sözleşmeleri devam eden ve ocak ayında da belki bunların satışı gerçekleşecek kontratlarımız var. Hocamızın ve başkanımın liderliğinde çalışmalarımız her zaman oluyor. Şu anda transfer konuşmak yersiz. Bizim çok iyi kadromuz var, memnunuz. Hocamız ocak ayında takviye söylerse, konuşuruz ama henüz konuşmadı. Bize gelmek isteyen, haber yollayan futbolcular var. Çok değerli futbolcular var. Geçen sene 5 transfer yaptık. Victor için de konuşulanlar ortada, oynadığı ortada. Bizim mevcut futbolcularımız da değerli. Transfer yapmadıklarımızın da değerleri artıyor. Icardi ile aileyiz. O da çok değerli. Hepsi çok değerli" dedi. - İSTANBUL