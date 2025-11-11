Dursun Özbek'ten Bahis Oynayan Futbolculara Dikkat Çeken Açıklamalar

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "Çok seneler önce, 4, 5 yıl önce bahis oynamış bir futbolcu; 1, 2 hafta önce oynayanla aynı teraziye koyulmaması lazım. Bunlar genç arkadaşlar. O gün itibariyle bunun farkında olmadan yaptıkları için hata yapmış olabilirler" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Spor Ödülleri Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son 3 yılın şampiyonu olarak törende ödüllerini aldıklarını belirten Özbek, "Burada çeşitli spor dallarında başarıların konuşulduğu, sporcularımızın ödül aldığı bir zirve oldu. Galatasaray Spor Kulübü de yaptığı faaliyetler çerçevesinde burada ödüllerini aldı. Son 3 senenin şampiyonuyuz. Oyuncularımız da ödüllerini aldı" diye konuştu.

Bahis oynayan futbolcuların, futbol ailesi içinde cezalandırılmasını ancak ceza verilirken belli hususların göz önüne alınması gerektiğini ifade eden Dursun Özbek, "Galatasaray olarak Türk futbolunun pırıl pırıl, tertemiz olması için her türlü faaliyetin destekçisiyiz. Bu manada daha önce de kulüp olarak görüşümüzü belirttik. Dün yayınladığımız bildiride de bunu pekiştirdik. Burada dikkat edilmesi gereken husus, hakemlerimizden Zorbay Küçük olayında bir şey yaşandı. Önce sayın hakem linç edildi, sonra ortaya çıktı ki bu linçe gerek yoktu. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sapla samanın birbirinden ayrılması. Elbette ki bahis oynayan futbolcuların, futbol ailesi içinde cezalandırılması gerekir. Bir şeye dikkat etmek gerekir. Federasyonun kendi yönetmelikleri çerçevesinde buna karar veriliyor. Çok seneler önce, 4, 5 yıl önce bahis oynamış bir futbolcu; 1, 2 hafta önce oynayanla aynı teraziye koyulmaması lazım. Bunlar genç arkadaşlar. O gün itibariyle bunun farkında olmadan yaptıkları için hata yapmış olabilirler. Ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de kendi takımına mı oynamış, yoksa başka liglerde basketbola, voleybola mı oynamış bunun da tetkik edilmesi lazım. Bu ayrımı federasyonumuzun yapacağından eminim. Dolayısıyla amacımız etik Türk futbolunun, etik değerleri çerçevesinde birleşmesi. İmaj hakkımızın, Türk futbolunun imajının gerektiği gibi olması için verilen emeklere saygı duyuyoruz. Türk futbolunun bu manada temizlenmesi hareketini de destek veriyoruz. Bir şeye dikkat edilmesi lazım. Demin de ifade ettim. Zaman aralığına, ne kadar sene önce ne maksatla oynandığına göre karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.