Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a karşı aldıkları 5-1'lik mağlubiyetin üzücü olduğunu belirterek, "Sporun içinde bazı olaylar, bazı dönemler vardır hiç beklenmedik şekilde tezahür eder. Frankfurt'ta da öyle olmuştur. Özellikle ilk 8'in içinde daha sonra da ilk 24'ün içinde mutlaka olup Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Rams Park'ta düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldukları müsabaka ile ilgili konuşan Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımızda Frankfurt'ta beklemediğimiz bir sonuç aldık. Taraftarlarımız, yönetimimiz, bütün Galatasaray camiası böyle bir sonuç beklemiyordu. Bunun üzüntüsü içindeyiz. Fakat bu bir turnuva. Burada da hedeflerimiz var. Özellikle ilk 8'in içinde daha sonra da ilk 24'ün içinde mutlaka olup Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Sporun içinde bazı olaylar, bazı dönemler vardır hiç beklenmedik şekilde tezahür eder. Frankfurt'ta da öyle olmuştur. Çok iyi başladığımız maç, sonucu itibarıyla hepimizi üzmüştür. Bizim şu anda Galatasaray'ı yöneten teknik kadroya inancımız tamdır. Bu kadroyla üç sene peş peşe şampiyon olduk. Dolayısıyla bu kadronun bundan sonraki maçlarda Galatasaray'ın beklediği sonuçları alacağından son derece eminiz. Önümüzdeki günlerde de bu başarı çizgisini yakaladığımızı göreceksiniz" cümlelerine yer verdi.

"Türkiye artık bu sporun içindeki kutuplaşmadan, gerginlikten kurtulsun"

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini aktaran Dursun Özbek, "Rakibimizde seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Biz Galatasaray Spor Kulübü olarak yeşil sahalarda devam eden sportif rekabetin hep orada kalmasını arzu ettik. Tabii futbolun paydaşlarının da adaletli yönetimi olmazsa olmazdır. Geçmiş dönemde rakibimizle olan faaliyetlerimizin dışında tansiyonu yüksek, gerilimi yüksek bir ilişki içinde olduk. Benim arzum bu gerginliğin devam etmemesi. Sportif faaliyetlerimizin, herkesin memnun olduğu, herkesin bir kardeşlik duygusuyla sporun getirdiği birleştirici özelliğine hizmet veren bir mücadele şeklinde olmasını arzu ediyorum. Beklentim odur ki rakibimizin yeni yönetimi de bu duygularımıza benzer şekilde cevap versin ve Türkiye artık bu sporun içindeki kutuplaşmadan, gerginlikten kurtulsun. Bizim amacımız, beklentimiz budur. İnşallah öyle olur, artık ülkemiz spordan beklediği iklime kavuşur. O niyetle de yeni seçilen yönetimi aradım ve kendilerini tebrik ettim. İnşallah bundan sonraki faaliyetlerinde bu yeni yönetim ve futbol ailesinin bütün paydaşları, Türk sporuna daha güzel bir futbol izlettirmek üzere hareket eder diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın marka değerinin yukarıya çıkmasında tesisleşme büyük rol oynayacak"

Galatasaray'ın marka değerini artırmak için tesisleşmeye önem verdiklerini belirten Başkan Özbek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ben ve arkadaşlarım yönetime geldikten sonra çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi Galatasaray'ın tesisleşmesini tamamlamak oldu. Galatasaray bir dünya markası ve dünyaca tanınan, Türkiye'nin en önemli spor kulübü. Biz, Galatasaray markasını, Galatasaray Spor Kulübü'nün başarı çizgisini daha yukarılara çekmek için tesisleşmemizi tamamlamak zorundaydık. Bildiğiniz gibi Florya Tesisleri'ni yenilemek üzere Kemerburgaz'a taşındık. Mükemmel bir tesis için büyük bir kısmı tamamlandı. A takım yerleşkesi çok güzel oldu. Altyapıyla ilgili kısmı da inşallah çok kısa sürede bitireceğiz. Salon sporlarımız için de hemen stadımızın yanında bulunan 62 dönümlük bir araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan uzun süreli kiralama suretiyle bünyemize kattık. Buradaki faaliyetlerimizle bir basketbol salonu, bir voleybol salonu, yüzme havuzu ve diğer salon sporlarına hizmet edecek bir tesisi yapmak üzere harekete geçtik. Şu anda ruhsat aşamasındayız. Çok kısa sürede ruhsat işlemlerini bitirmiş olacağız. Buradaki salonunun voleyboldaki başarı çizgimizi çok daha yukarılara çekeceğine inanıyorum. Voleybola ait yüksek seviyede bir yatırım hacmi olan bu girişimin orta vadede 3-4 sene civarında bitmesini bekliyorum. Kısa süre sonra bir temel atma töreniyle buradaki inşaat faaliyetimize başlayacağız. Burada önemli olan Galatasaray'ın tesisleşmesini hem salon sporları olarak hem de futbol olarak belli bir seviyeye getirmektir. Şu anda tesislerimizin özellikle salon sporla ilgili kısmının dağınıklığı söz konusudur. Her branşı farklı mekanda, farklı koşullarda devam ettiriyoruz. Onun için bunları bir merkeze toplamak hem genel giderlerimizi çok aşağı çekeceği gibi sporcularımızdaki aidiyet duygusunu da çok fazlasıyla yerleştirecektir. Bahsettiğimiz proje Galatasaray'ın yüzyıl projesi olacaktır. Galatasaray'ın sportif olarak marka değerinin yukarıya çıkmasında bu tesisleşme büyük rol oynayacak." - İSTANBUL