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Dursun Özbek: "Karabağ konusu, Azerbaycan ve Türkiye için çok önemli bir konu. Bu konuda da Galatasaray Kulübü, duruşunu göstermek için Karabağ...

Spor Haberleri

Dursun Özbek: "Karabağ konusu, Azerbaycan ve Türkiye için çok önemli bir konu. Bu konuda da Galatasaray Kulübü, duruşunu göstermek için Karabağ Kulübü'nü kardeş kulüp seçmiştir.

Dursun Özbek : "Karabağ konusu, Azerbaycan ve Türkiye için çok önemli bir konu. Bu konuda da Galatasaray Kulübü, duruşunu göstermek için Karabağ Kulübü'nü kardeş kulüp seçmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dursun Özbek Galatasaray Azerbaycan Türkiye Spor Haberler

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