Dursun Özbek: "Karabağ konusu, Azerbaycan ve Türkiye için çok önemli bir konu. Bu konuda da Galatasaray Kulübü, duruşunu göstermek için Karabağ...

Dursun Özbek: "Karabağ konusu, Azerbaycan ve Türkiye için çok önemli bir konu. Bu konuda da Galatasaray Kulübü, duruşunu göstermek için Karabağ Kulübü'nü kardeş kulüp seçmiştir.