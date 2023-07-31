Dursun Özbek: "Karabağ konusu, Azerbaycan ve Türkiye için çok önemli bir konu. Bu konuda da Galatasaray Kulübü, duruşunu göstermek için Karabağ...
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Dursun Özbek: "Karabağ konusu, Azerbaycan ve Türkiye için çok önemli bir konu. Bu konuda da Galatasaray Kulübü, duruşunu göstermek için Karabağ Kulübü'nü kardeş kulüp seçmiştir.
Dursun Özbek : "Karabağ konusu, Azerbaycan ve Türkiye için çok önemli bir konu. Bu konuda da Galatasaray Kulübü, duruşunu göstermek için Karabağ Kulübü'nü kardeş kulüp seçmiştir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor