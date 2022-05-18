Dursun Özbek ile Metin Öztürk birleşiyor - Haberler

Galatasaray'da 4-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçim Genel Kurul öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı.

Galatasaray'da 4-11 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda Metin Öztürk daha önce başkan adaylığını açıklamıştı. Seçim öncesinde eski başkanlardan Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşti. Metin Öztürk'ün ikinci başkan olacağı öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor