- Dursun Özbek : "İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek :

"50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar"

"Icardi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

GRAZ - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 yılı öncesi ve sonrasındaki başarı kriterlerin araştırılması için komisyon kurma kararının yanlış olduğunu belirterek, "50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. Ben bunu şöyle algılıyorum; bu kararı verenler, geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler yine federasyon yetkilileriydi. O kişilere hiç mi saygı yok. Onların bilgisine hiç mi saygı yok ki bugün tekrardan 'Bir komisyon kuralım, bir daha inceleyelim' diyorlar. Biz de bir deyim vardır, çok kullanılır, 'İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış' dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek kampı ziyaret etti. Sabah yapılan antrenmanı takip eden Özbek daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kamp yerinin güzel olduğunu söyleyen Başkan Özbek, "Geçen sene de buradaydık. Geçen sene de kampa katıldım. Buradaki çalışmaları hem izlemek hem de oyuncuların, teknik kadronun moral motivasyonunu görmek açısından bizim de zaman zaman kampta olmamız gerekiyor. Onun için de buradayız. Kamp çok güzel geçiyor. Salı günü son maçımızı oynayacağız ve İstanbul'a döneceğiz. Çünkü takvim çok sıkışık. Ayın 25'inde deplasmanda Şampiyonlar Ligi eleme maçımızı oynayacağız. Hazırlıklarımız gördüğüm kadarıyla gayet iyi gidiyor. Sezona hazırız" şeklinde konuştu.

"50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 yılı öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleriyle ilgili üzere özel bir komisyon oluşturacağı kararının hatırlatılması üzerinde Dursun Özbek, "Bunun değerlendirilecek hiçbir tarafı yok. Neden yok? Milli Lig kurulduktan sonra alınan bu karara, hiç kimsenin aklına gelmemiş, hiçbir federasyonun aklına gelmemiş, bir komisyon kurulup inceleyelim veyahut o zaman şampiyonlukları inceleyenler de hiçbir bilgi sahibi değildi. 50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. Ben bunu şöyle algılıyorum; bu kararı verenler, geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler yine federasyon yetkilileriydi. O kişilere hiç mi saygı yok. Onların bilgisine hiç mi saygı yok ki bugün tekrardan 'Bir komisyon kuralım, bir daha inceleyelim' diyorlar. Neyi inceleyeceğiz. Ben bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Biz de bir deyim vardır, çok kullanılır, 'İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış'. Onun gibi bir şeye benziyor. Burada geçmişte alınan bu karara daha önce müracaat yapılmış. Konuyla ilgili Tahkim Kurulu karar vermiş. Tahkim Kurulu kararları geri dönülmez. Ona da saygı duymuyoruz. Şimdi bir komisyon kuralım, seneye bir komisyon daha kurarız. Bunun önü açılıyor. Aklına gelen herkes şimdi federasyona gidecek bu konu için de komisyon kuralım. Herkesin bu konuda hazırlığı var. O zaman federasyon ne işe yarıyor. Bu kararı alanlar geçmişte, Türkiye Futbol Federasyonu yetkileri değil miydi. Onlar bu kararı incelemeden mi aldılar ki bugün tekrar incelemeye gerek duyuluyor. Federasyonun bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Bazı şeylerin önünü açacak. Söylenecek çok şey var fakat yeni bir sezona başlıyoruz. Biz kulüp olarak söyleyeceğimizi söyledik. Bir deklarasyon yayınladık. Bundan sonra Futbol Federasyonu düşünsün. Kendi şapkalarını önlerinde koysunlar, bu olay ne kadar doğru, ne kadar yanlış, geçmişte yapılan çalışmalara nasıl ihanet içindeler, onlar kendileri görsünler" diye cevap verdi.

"Icardi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili de konuşan Özbek, "Icardi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Okan hoca zaten söylenecek her şeyi söylüyor. Ona ben ilave edeceğim bir şey yok. Son derece titiz bir şekilde çalışıyoruz. Malum bazı hastalıklar oldu. Dolayısıyla bu konuda çok niyetliyiz. Hararetli bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Transferde kaç uçak inecek sorusuna cevap veren Başkan Dursun Özbek, "Uçak sayısını söylemek istemiyorum. Geçmişte söyledim ondan sonra üzerimizde yapıştı. Transfer sezonu devam ediyor. Bu kamp sonucunda eksikliklerimiz görülecek. Bu sezon da Galatasaray'a en iyi hizmet edecek takımı kuracağız. Sayı vermek istemiyorum. Transfer çalışmalarımız devam edecek" açıklamasında bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 2 eleme, 1 de play-off oynayacaklarını aktaran Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağız. Zaten kadromuzu Şampiyonlar Ligi'ne göre ayarlıyoruz. Havalar çok sıcak. Bu sıcaklarda inşallah sakatlık falan da olmaz. Hazırız" dedi.

"Bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray"

Kamp yaptıkları yer hakkında ise sarı-kırmızılıların Başkanı, "3 senedir buraya geliyoruz. Seçildikten sonra buraya geldik. Kamp olarak burası bize çok iyi geliyor. Oyuncularımız ve teknik kadro burayı çok seviyor. Kamp salı günü bitiyor. Galatasaray'ı izlemeye devam edin. Bu sene gene şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Geçen sene de bu tespiti yapmıştım" diyerek sözlerini tamamladı.