Dursun Özbek: 'Herkes için adaletin oluşturulacağı yer Kulüpler Birliği'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son günlerde kulüpler arasında yaşanan gerginlikle ilgili, "Herkes için adaletin oluşturulacağı yer Kulüpler Birliği" dedi. Başkan Özbek, sarı-kırmızılı takımın Trabzonspor galibiyeti ile ilgili ise "Şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüz bu şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftara teşekkür ederek sözlerine başlayan Dursun Özbek, "Bu soğuk havada Galatasaraylılar, Trabzonlular da bayağı kalabalık geldiler 2 bin kişiye yakın vardılar. Misafir tribünü doluydu. Taraftarımız da her zaman olduğu gibi bizi desteklemek için kar kış demeden sahayı doldurdular. Ayrıca Trabzonspor'un değerli başkanı Ahmet Ağaoğlu da yönetim kurulu üyeleri ile beraber buradaydı. Onları ağırladık. Güzel bir maç oldu. Seyircisiyle taraftarıyla sahadaki oyunla örnek de bir maç oldu. Örnek olması gereken bir maç izledik. Her iki takıma da verdikleri bu uğraştan dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüz bu şekilde devam ediyor"

Galibiyetten dolayı takımı tebrik eden Başkan Özbek, "Büyük bir teşekkürü de oyuncularıma gönderiyorum. Teknik ekibime gönderiyorum. İyi hazırlandılar. İlk saniyelerde yediğimiz gole rağmen geri dönmesini bildik 3 puanı hanemize yazdırdık. Şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüz bu şekilde devam ediyor" diye konuştu.

"Aynı hedefe Türk sporunu kalkındırmak için yürüyoruz"

Dursun Özbek, hiçbir rakiple düşman olmadıklarının altını çizerek, "Futbolu oynayan, gönül veren bütün izleyiciler şunu bilmeli ki biz takımlar kim olursa olsun birbirimizin yeşil sahalarda sadece rakibiyiz. Hiçbir zaman birbirimize düşmanlık beslememize gerek yok. Biz aynı vatanın çocuklarıyız. Aynı hedefe, Türk sporunu kalkındırmak için yürüyoruz. Bunu iyi idrak etmemiz lazım. Bu konuda da dostluğun, bir sportif aktivitenin ne olduğunu idrak ederek konuşmalarımızı buna göre yapmamızda fayda var. Biz birbirimizin düşmanı olamayız. Aynı hamurdan yapıldık, aynı ülkenin çocuklarıyız" ifadelerini kullandı.

"Herkes için adaletin oluşturulacağı yer Kulüpler Birliği"

Başkan Özbek, son günlerde kulüpler arasında yaşanan gerginliğin çözümünü Kulüpler Birliği'nde olabileceğini dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde bazı gelişmeler var. Biz de sitelerimizden bu gelişmelerle ilgili görüşlerimizi açıkladık. Burada en önemli husus konuyu iyi analiz etmek lazım. Buna bağlı olarak da eğer bir sorun varsa bunun nerede çözüleceğini iyi idrak etmek lazım. Son günlerdeki gelişmelere baktığımız zaman sanki daha da tırmanacakmış gibi gözüken sorunun çözüm adresi belli. Bu sorun Türk futbolunun sorunu ise ve Süper Lig'in sorunuysa Süper Lig'in Kulüpler Birliği Vakfı diye bütün başkanlarının bir araya geldiği bir vakıf var. Burada herkes söz sahibi, burada herkes görüşlerini açıklamakta serbest. O zaman hiç vakit kaybetmeden Kulüpler Birliği Vakfı toplanmalı, konuyla ilgili bütün başkanların görüşleri alınması lazım. Eğer herkes için adalet istiyorsak, mottomuz buysa bizim kulübümüzün söylemi bu. Herkes için adaletin oluşturulacağı yer Kulüpler Birliği Vakfı. Ben buradan bütün kulüp başkanı arkadaşlara çağrı yapıyorum. En kısa zamanda vakfımızda toplanalım; eğer bugün bir sorun varsa, adalet arayışımız varsa, adaleti de herkes için arıyorsak, bunun çözüm bulacağı yer Kulüpler Birliği Vakfı. Orada herkes eşit, orada herkesin söz hakkı var. Konsensüsü çıkarmak zorundayız." - İSTANBUL