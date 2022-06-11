Dursun Özbek: "Hep beraber Galatasaray'ı, hepimizin gurur duyacağı bir hale getireceğiz" - Haberler

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Dursun Özbek: "Hep beraber Galatasaray'ı, hepimizin gurur duyacağı bir hale getireceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Ort - Spor
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- Dursun Özbek: "Hep beraber Galatasaray'ı, hepimizin gurur duyacağı bir hale getireceğiz" Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, "Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız.

- Dursun Özbek: "Hep beraber Galatasaray'ı, hepimizin gurur duyacağı bir hale getireceğiz"

İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek, "Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Hep beraber Galatasaray'ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz" dedi.

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşti. Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Özbek toplam 2208 oy olarak başkan seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Özbek, açıklamalarda bulundu. Seçimlerin Galatasaray'ın demokrasi şöleni olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Bugün de böyle oldu. Harika bir gündü, herkes el ele, kol kolaydı. Bugün burada Galatasaray'ın geleceği için irade gösteren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan eşim ve kardeşime, tüm aileme teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eşref kardeşime de ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibar bir yarış oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var Galatasaraylılar; Galatasaray'a sevgi iklimi getirmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Galatasaray'a barışı getirmek istiyorum. Artış barışın zamanı geldi. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren hep beraberiz, kol kolayız. Galatasaray'ı güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mıyız sevgili arkadaşlar? Hep beraber Galatasaray'ı, hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın da gurur duyacağı bir hale getireceğiz. Yaşasın Galatasaray" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Spor

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