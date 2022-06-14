Dursun Özbek: Hem futbol hem de amatör şubelerde önemli başarılar hedefledik

" Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında en başarılı kulüp olmak zorundadır"

"Akşam arkadaşlarla toplanacağız ve teknik direktör konusu da gündeme gelecek"

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,- Galatasaray Kulübü'nde cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde ikinci kez başkan olan ve bugün mazbatasını alan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret etti. Özbek ve yönetimi daha sonra Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın da kabrine ziyarette bulundu. Özbek daha sonra ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a sevgi ve barışı getirmek istediklerini belirten Dursun Özbek, "Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum. Ben ve arkadaşlarım, Galatasaray'a hizmet etmek için bugün başlıyoruz. İnşallah iyi bir dönem geçireceğiz. En önemli konumuz, Galatasaray'a sevgi ve barışı getirmek. Bunun için çalışmalarımızı daha önceden de başlatmıştık. İnşallah sevgi iklimini oluşturacağız. Projelerimiz de var ama projelerin hayata geçmesindeki en önemli faktör, birlik ve beraberlik. Bunu da ancak sevgiyle oluşturabiliriz. Bizim en önemli arzumuz bu" şeklinde konuştu.

Hem futbol hem de amatör şubelerde önemli başarılar hedeflediklerine dikkat çeken Dursun Özbek, "Daha önce de söylediğim gibi, sevgiye, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu yıl, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılı. En azından 100. yılda, Galatasaray sevgi iklimini oluşturmayı başarmış bir takım olarak gündemde olmalı. 100. yılda en başarılı kulüp olmalıyız. Hem futbol hem de diğer amatör şubelerde önemli başarılar hedefledik, inşallah da başaracağız" ifadelerini kullandı.