G.Saray'dan 4. Şampiyonluk Hedefi

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "Bu seneki hedefimiz net, Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26 şampiyonluğu kazanmak ve Avrupa'da kalıcı güç haline gelmek. Bu sene hedef için tüm çalışmalarımızı yaptık" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Genel kurulda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; kulübün başarıları, hedefleri, projeleri ve mali konularla ilgili açıklamalar yaptı.

Başkan Özbek, "Formasına 5'inci yıldızı takan ilk Türk takımı olduklarını hatırlatarak, "Bu sene sadece şampiyonluk değil, Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılında yazılmış bir onur madalyasıdır. Yenikapı'da 1 milyonu aşkın taraftarımızın katıldığı kutlama, Galatasaray'ın halkla kurduğu bağın en güçlü göstergesidir. Bu başarılar tesadüf değil, planlı, disiplinli ve akılcı bir yapılanmanın sonucudur. Galatasaray artık bir başarı kültürü inşa etmiştir. Yeni sezonda da 7 galibiyet, 1 beraberlikle tarihimizin en iyi başlangıcımızı yaptık. Başta Okan hocamıza, teknik ekibe, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Bu seneki hedefimiz net, Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26'ncı şampiyonluğu kazanmak ve Avrupa'da kalıcı güç haline gelmek. Bu sene hedef için tüm çalışmalarımızı yaptık. Başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

'NBA VE FIBA'NIN PLANLADIĞI NBA EUROPE PROJESİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR'

Basketbolda ise erkek takımının geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde liginde final oynadığının altını çizen Başkan Özbek, "Bu sene de 2'de 2 ile başlangıç yaptık. Bunun yanında NBA ve FIBA'nın planladığı NBA Europe projesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. NBA yetkilileri, Aslantepe'de yapmayı planladığımız basketbol salonu projemize destek vermek istediklerini ve Yenikapı kutlamalarındaki taraftar gücümüzden ne kadar etkilendiklerini de belirttiler. Basketbol kadın takımımız, geçen sene Eurocup'ta çeyrek finale yükseldi, ligde de 3. oldu. Bu sezon Euroleague'de 2'de 2 yaptık. Bu sene de önemli başarılar imza atacağımıza inanıyorum. Tekerlekli basketbol takımımız hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şampiyonluklar kazandırdı" dedi.

'EFELER LİGİ'NDE HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'

Erkek voleybol takımının Efeler Ligi'nde 32 yıl sonra final oynadığına değinen Özbek, "Müessese takımlarının çok büyük bütçelerle mücadele ettiği Efeler Ligi'nde hedefimiz şampiyonluk. Kadın takımız ise Balkan Kupası'nı kazandı, ligi 4'te bitirdi. Lig şampiyonluğu için yola çıktık, önemli transferler yaptık. Uzun süredir uzak kaldığımız şampiyonluk için sporcu kardeşlerimizin sonuna kadar mücadele edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

'GALATASARAY'I BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN KURTARDIK'

2024-2025 sezonunda diğer amatör şubelerinde 111 kupa, 823 madalya kazandıklarını belirten Dursun Özbek, Florya projesi konusunda da bilgiler vererek, "İhale şartnamesinin hazırlanmasından, tekliflerin alınmasına ve değerlendirmesi konusu gibi birçok konuda bizlere yardımcı olan Adnan Polat başkanımız liderliğindeki ihale komisyonuna teşekkür ediyorum. Bu yapılan anlaşmaya kulübümüze yapılan 50 milyon Dolar ön ödemeyi Sportif AŞ'ye aktardık. Bu sayede Galatasaray'ı Bankalar Birliği'nden kurtardık ve vadesi geçmiş borçlarımızın bir kısmını da ödemedik. İnşaatın kısa sürede başlamasını ön görüyoruz. Bu projede önümüzdeki dönemdeki gelirler, bloke hesaplarda tutularak, altyapının geliştirilmesine, futbol dışı branşların desteklenmesine, mevcut tesislere ve yeni gayrimenkullerin yatırımında kullanılacak" dedi.

'MART AYI SONRASINDA ARTAN PERFORMANSINDA KEMERBURGAZ'A TAŞINMASI ETKİSİ BÜYÜKTÜR'

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin kendi göz bebekleri olduğunu ifade eden Özbek, " A takımımız mart ayında beri burada çalışıyor. Florya'nın suyu, Kemerburgaz'ın ruhuna dönüştü. Okan hocamızın da belirttiği gibi takımımızın mart ayı sonrasında artan performansında Kemerburgaz'a taşınması etkisi büyüktür. Hocamızın da isteğiyle futbol takımımız bu seneki yaz kampını Avrupa standartlarındaki tesislerimizde gerçekleştirdi. Turgay Vardar Basın Merkezini de açtık. Kadın futbol ve altyapı takımlarımız için yapılacak ikinci aşama için çalışmalara başladık. Haziran 2026'da tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ASLANTEPE PROJESİ, GALATASARAY'IN EN AZ 50 SENESİNİ GÜVENCE ALTINA ALACAK VİZYON PROJESİDİR'

Aslantepe projesi için, "Galatasaray'ın en az 50 senesini güvence altına alacak vizyon projesidir" şeklinde konuşan Başkan Özbek, " İrtifak hakkını geçmiş dönemde aldık. 10 bin kişilik çok amaçlı basketbol, uluslararası müsabakalara uygun voleybol salonu, kamp tesisleri, kapalı yüzme havuzu ve salon sporlarına hizmet edecek salonlar olacak. Basketbol, voleybol ve diğer amatöre şubelerimizi aynı çatı altında toplayacağız. 2026 yılında inşaata başlamayı planlıyoruz" dedi.

FUTBOL TAKIMIMIZIN BAŞARILARI TOPLAM GELİR MİKTARINI CİDDİ ŞEKİLDE ARTTIRDI

2024-2025 döneminde 339 milyon Euro ile hasılatta tarihlerinin gelir rekorunu kırdıklarını ayrıca 351 milyon Euro ile Türkiye'nin en değerli kadrosunu kurduklarını belirten Özbek şöyle konuştu:

"Futbol takımımızın başarıları toplam gelir miktarını ciddi şekilde arttırdı. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızdan dolayı en az 40 milyon Euro gelir bekliyoruz. Kulübümüz, UEFA'nın her sene yayınladığı Avrupa Kulüpler finansal ve yatırım raporunda değişik gelir kategorileri sıralamasında Avrupa kulüpleri arasında ilk 10'da yer aldı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nden mahrum kalmamız ve satışların maliyetindeki artış brüt zarar etmemize neden oldu. Bu sene gelecek Şampiyonlar Ligi gelirleriyle çok daha güzel finansal tablolara ulaşacağız. Son 3 yılda bonservisi bize ait olan futbolcuların değerini 113 milyon Euro'dan, 351 milyon Euro'ya çıkararak, Türkiye'nin en değerli kadrosunu kurduk"

Dursun Özbek ayrıca Göztepe maçında Filistinli çocukların, seremonide futbolcularla sahaya çıkacağını belirtti.