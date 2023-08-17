Dursun Özbek: "Galatasaray olarak Beşiktaş'tan özür bekliyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcu Mliot Rashica'nın transferiyle ilgili yaptığı videodan dolayı siyah-beyazlılardan özür beklediklerini söyledi.

Galatasaray, SIXT rent a car ile Futbol A Takımı forma ana sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşması imzaladı. Galatasaray Adası'nda gerçekleşen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, futbolcular Mauro Icardi ile Fernando Muslera, sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, Başkan Vekili Müge Çetin, Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Aras ile davetliler katıldı.

Uzun soluklu bir iş birliği olacağını belirten Dursun Özbek, "5 yıllık anlaşmaya imza atıyoruz. Bu uzun süreli anlaşma markanın Galatasaray'a duyduğu güveni ve değeri gösteriyor. Tük futbolunun içinden geçtiği bu dönemde kulübümüze verilen her destek çok önemli. Galatasaray markasına gösterilen ilginin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Biz hedeflerimize ulaşmak için bizimle aynı hayalleri taşıyan markalarla iş birliktelikleri yapıyoruz. Anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bazı bölgelerde nokta atışlarımız olacak"

Transfer sezonunu başarılı bir şekilde yürüttüklerini söyleyen Özbek, "Eksiklerimiz vardı. Büyük kısmını tamamladık. Bazı bölgelerde nokta atışlarımız olacak. Onun ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Buradan isim zikretmem doğru olmaz. En kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz. Hiç kimse endişe etmesin. Bu sene de geçen seneki gibi en iyi futbolu oynayan, göze hoş gelen, en başarılı takımı kurmanın peşindeyiz. Bu sene çok memnun edeceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Galatasaray olarak Beşiktaş'tan özür bekliyoruz"

Beşiktaş'ın, Kosovalı futbolcu Mliot Rashica'nın transferiyle ilgili yaptığı videonun hatırlatılması üzerine Başkan Özbek, "Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek lazım, Galatasaray'ı öğrenmek lazım, Neden? Eğer böyle bir yakıştırma yapıyorsanız o camiayı, o kurumu iyi tanımak lazım. Galatasaray 500 yılı aşkın mazisi olan, etik değerleri olan bir kurum. Bu ülkeye değerli devlet adamları, bilim insanları yetiştirmiş, binlerce gencimize Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in değerlerini öğretmiş bir kurum. Ayrıca bu ülke için canını Kafkaslar'da, Çanakkale'de veren, talebeleri yetiştiren bir kurumdan bahsediyoruz. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür. Cumhuriyet'in yüzü olan bir kurumu, eli kanlı terör örgütüyle ilişkilendirmek, onunla sanki iş birliği varmış gibi bu manada bazı yorumlar yapmak ve ilişkilendiren bazı görüntüleri paylaşmak, onunla yan yana getirmek, dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik. Bütün bir gaf. Galatasaray'ı tanımamakla kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu eli kanlı terör örgütü ülkemiz çok sıkıntılar yaşadı. Niye hala bu terör örgütünün değirmenin su taşıyacak şekilde bazı yakıştırmaklar yaparak, ülkeyi bölmeye kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz. Bugün ülkenin ihtiyacı bu mu? Onun için ülkesini seven, ülkesin aşık herkesin bu konuda çok duyarlı olması lazım. Galatasaray olarak Beşiktaş'tan özür bekliyoruz. Beşiktaş ile yeşil sahalarda rekabet eden bir kurumuz. Onlarla 100 yıllardan beri müsabakalarda mücadele ediyoruz, kardeşliğimiz var, onların büyüklerine her aman saygılıyız. Niye buna ihtiyaç duydunuz? Ne elde ettiniz, ne fayda sağladınız diye Beşiktaşlı yöneticilere soruyorum. Herkesi bu konuda sakin olmaya, buna prim verilmemesini rica ediyorum. Herkes şunu bilsin; Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzü. Galatasaray hiç kimsenin yanında da bu yaptıkları kar bırakmayacağız. Bunun hesabını Galatasaray, bu işe sebebiyet verenlerden de soracaktır" şeklinde konuştu.

'Cinayet mahalline önce katil gelirmiş' diyen Özbek sözlerine şöyle devam etti:

"Katil geldiği zaman sorduğu soru, 'Bu cinayeti kim işledi' diye sorular sorarak kendisini olayın dışına taşımaya çalışırmış. Ben buradaki her iki olayı da buna benzetiyorum. Her iki olayda birbirinin aynı. Galatasaray'ı bu eli kanlı terör örgütüyle ilişkilendirmek dünyanın en saçma, en hadsiz iş."

Brezilyalı futbolcusu Tete'nin transferi sürecinde hukukçularla görüştüklerini aktaran Dursun Özbek, "Çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu transferde herhangi bir risk görmedik. Tete bizim oyuncumuzdur. Çok kısa sürede takıma katılacaktır" dedi.

Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in transferinin sorulması üzerine ise sarı-kırmızılıların başkanı, "Erden Bey olayı takip ediyor. Konuyla bir görüşmeye gitti. Olay çok taze. Çok fazla detayını bilmiyorum" diye cevap verdi.

"Galatasaray'ın ait olduğu yer Şampiyonlar Ligi"

Galatasaray'ın ana hedefinin UEFA Şampiyonlar Ligi olduğunu da vurgulayan Başkan Özbek, "Oradan gelecek çok büyük miktar para var. Biz planlamamızı yaparken, Şampiyonlar Ligi gelsin, gelmesin onun üzerinde durmadık. Galatasaray'ın ait olduğu yer Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla oynayan takım Galatasaray'dır. Oraya yakışan bir takım. Avrupa'da yarıştığımız takımlar da söylüyor. Galatasaraysız, Şampiyonlar Ligi pek sevilmiyor. Bizim yaptığımız transferlerde Şampiyonlar Ligi geliri hiçbir zaman var yada yok diye dikkate alınmadı. Yaptığımız sponsorluk anlaşmaları, Galatasaray tarihinde en yüksek seviyeli anlaşmalar. Bu sponsorluk anlaşmaları bitmedi. Yıldız transferi, Galatasaray'a yakışan oyuncuların transferi, gruplar kalmamızla, kalmamızla ilgili değil. Taraftarlarımızı bu konuda endişe etmesinler. Gruplara da kalacağız" değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise güzel bir gün olduğunu ifade ederek, "Başkanımız liderliğinde bu adada inanılmaz şeyler yapıldı. Bu önümüzdeki 3-4 yılın işareti. Ben yönetim kurulum adına Dursun Özbek'e teşekkür ediyorum" cümlelerine yer verdi.

Fernado Muslera, sponsor firmaya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, her zaman onları arkalarında hissettiklerini söyledi.

Mauro Icardi: "Bu forma için elimden gelen her şeyi vereceğim"

Galatasaray formasını geçen sene kiralık olarak giydiğini hatırlatan Mauro Icardi de, "Bu sene artık bu formayı, bu ailenin parçası olarak giyiyorum. Bu forma için elimden gelen her şeyi vereceğim. Başkana da teşekkür diyorum. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki yıllarda bu forma ile eliminden geleni yapacağım. İlk senemde şampiyon olduk. Umuyorum ki önümüzdeki senelerde de başarılarımız tekrar edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL